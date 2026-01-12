Jarosław Kaczyński przemówił do wyborców. Padły słowa o Grzegorzu Braunie

Jarosław Kaczyński w Węgrowie apeluje o zjednoczenie "obozu patriotycznego" jako klucz do zwycięstwa.

Prezes PiS stawia "szlaban" na współpracę z partią Grzegorza Brauna, wskazując na geopolityczne konsekwencje.

Kaczyński przewiduje wybory w konstytucyjnym terminie i krytykuje kwalifikacje obecnego rządu.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że głównym wyzwaniem dla prawicy jest obecnie zjednoczenie. Według prezesa PiS, brak jedności stanowi największą przeszkodę w odzyskaniu władzy i wygraniu kolejnych wyborów.

- Pierwsza sprawa, pierwszy krok w tej chwili to jest zjednoczyć obóz patriotyczny. To niesłychanie ważne, bo zjednoczony obóz patriotyczny powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory i - to można powiedzieć - bez specjalnego trudu – mówił.

Prezes PiS zauważył, że prawica jest podatna na "manipulacje", których źródła mogą leżeć zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie przedstawił jednak konkretnych dowodów na te twierdzenia.

"Szlaban" dla partii Grzegorza Brauna

W kontekście potencjalnej współpracy na prawicy, Jarosław Kaczyński jasno wyznaczył granicę dla Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna.

- Chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czyli partię pana Brauna - tu jest, jak to się mówi potocznie - szlaban. Dlaczego? Bo wchodząc tam w układ, my się odcinamy od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo - wyjaśnił prezes PiS, wskazując na geopolityczne konsekwencje takiej współpracy.

Kaczyński odniósł się również do postaci Krzysztofa Bosaka, oceniając go jako "młodego, dobrze zapowiadającego się polityka". Skomentował też krytykę dotyczącą braku ukończenia studiów przez polityka Konfederacji.

- Ja oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie ukończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami, i są głupi - stwierdził.

Krytyka obecnego rządu

Odnosząc się do terminu nadchodzących wyborów parlamentarnych, Jarosław Kaczyński wskazał na rok konstytucyjny jako najbardziej prawdopodobny scenariusz.

- Oczywiście wybory, te w terminie konstytucyjnym, odbędą się w roku kolejnym. Oczywiście zawsze mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale to najbardziej prawdopodobna data - powiedział.

Prezes PiS wyraził nadzieję, że do 2026 roku prawica będzie miała "szansę na zbudowanie w Polsce racjonalnego, dobrego, sprawnego rządu". W swoim wystąpieniu Kaczyński nie szczędził również krytyki pod adresem obecnego rządu, kwestionując jego kwalifikacje.

- Żeby rządzić, to trzeba mieć odpowiednie i to naprawdę wysokie kwalifikacje. Ci ludzie, którzy rządzą dzisiaj, tych kwalifikacji nie mają - ocenił, dodając, że choć kwalifikacje można zdobyć, to brakuje "dobrej woli" ze strony obecnych władz.

