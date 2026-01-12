Waldemar Żurek zabrał głos ws. Zbigniewa Ziobry. "Postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-12 19:21

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia medialne dotyczące rzekomego azylu politycznego udzielonego Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro, na Węgrzech. Informacje te wywołały ostrą reakcję polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro

i

Autor: Super Express, Adam Burakowski/ East News Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro
  • Doniesienia o azylu politycznym dla Zbigniewa Ziobry i jego żony na Węgrzech wywołały stanowczą reakcję polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Polska strona podkreśla brak oficjalnego potwierdzenia i zapewnia, że ewentualna decyzja Węgier nie wpłynie na toczące się postępowanie.
  • Węgry są krytykowane za łamanie praworządności, a ministerstwo apeluje o opanowanie emocji.

Waldemar Żurek, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, wyraził stanowczy sprzeciw wobec postawy strony węgierskiej. Podkreślił, że informacje o azylu nie zostały dotychczas potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym.

- Postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna. Informacje o rzekomym 'azylu' Zbigniewa Ziobry nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym - napisał Żurek.

Postępowanie wobec Zbigniewa Ziobry

Szef resortu sprawiedliwości zapewnił, że ewentualna decyzja Węgier w sprawie azylu nie wpłynie na toczące się w Polsce postępowanie wobec Zbigniewa Ziobry. Proces ten będzie kontynuowany.

- 15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla byłego Ministra Sprawiedliwości. O decyzji w tej wielowątkowej sprawie, bo to przecież aż 26 zarzutów, rozstrzygnie niezawisły sąd - podkreślił minister sprawiedliwości we wpisie opublikowanym na portalu X.

Azyl dla Ziobry. Biedroń: „Skończy w Moskwie chwaląc Putina”, Czarnek: „Azyl to konieczność”

Waldemar Żurek zaapelował o odłożenie na bok emocji, choć sam przyznał, że "niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet".

Kwestia praworządności na Węgrzech

Waldemar Żurek zwrócił również uwagę na problem łamania praworządności na Węgrzech, który jest przedmiotem zainteresowania instytucji unijnych.

- Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności - wskazał minister. - Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce 'przywracać' demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości
28 zdjęć
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stanąć przed sądem?
rb vod 2 12.01.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW ZIOBRO