Tajne rozmowy w Pałacu u Nawrockiego. Przyszłość PiS bez Kaczyńskiego?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-28 14:55

W środę w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania, o którym nikt oficjalnie nie chciał mówić. Mateusz Morawiecki zjawił się u prezydenta Karola Nawrockiego, a – jak ustaliła TVN24 – to były premier zabiegał o rozmowę. Na stole nie był ani protokół dyplomatyczny, ani zdjęcia z flagami. Temat: rosnąca wojna frakcji w PiS, odsunięcie ludzi Morawieckiego i przyszłość partii po 2027 r.

Marsz Niepodległości 2025. Czy Karol Nawrocki pojawi się wśród uczestników? Prezydent podjął decyzję

i

Karol Nawrocki w granatowym garniturze z czerwoną koszulą i krawatem, białą poszetką i biało-czerwonym znaczkiem flagi Polski. Prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Więcej na Super Biznes.

Morawiecki pod presją. Jego ludzie odsunięci z zespołów

Według informacji TVN24, w ostatnich tygodniach bliscy współpracownicy Morawieckiego zostali niemal wycięci z prac programowych PiS, które mają przygotować strategię ugrupowania na wybory w 2027 r. W praktyce oznacza to jedno – były premier traci wpływy, a jego polityczna pozycja nie jest już gwarantowana „dawnym autorytetem u prezesa”.

Wejście do Pałacu – według źródeł – miało jeden cel: uratować swoją frakcję, zanim zostanie rozproszona lub rozbita.

Nawrocki: nowa grawitacja prawicy

Dziennikarka Arleta Zalewska (TVN24) w „Podcaście politycznym” komentowała to brutalnie:

„Nawrocki jest teraz dominujący na prawicy (…) bo to on będzie wskazywał na kolejnego premiera.”

Tym jednym zdaniem polityczna mapa na prawicy przesunęła się o kilka centymetrów. Kiedy „ojciec partii” Jarosław Kaczyński słabnie zdrowotnie i organizacyjnie, nowy gracz nazywany jest „bramkarzem przy wejściu do rządu”.

Oficjalnie: budżet 2026. Nieoficjalnie: wojna

Pałac przekazał, że rozmowy dotyczyły projektu budżetu na 2026 r. procedowanego w Sejmie. To wersja dyplomatyczna. Według TVN24, prawdziwe tło to eskalacja konfliktów w PiS i próba odbudowy wpływów przez Morawieckiego. Dwie armie pod jednym sztandarem KaczyńskiegoW partii działają dziś dwie wyraźne frakcje:

  • „Maślarze” (skrzydło Bocheńskiego)

Nazwa pochodzi od głośnej afery z niemieckim masłem w samolocie LOT. Do grupy zalicza się m.in.: Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro. To ludzie płynący na fali oburzenia, radykalnych haseł, ostrej retoryki.

  • Morawiecczycy

Byli ministrowie, europosłowie, część technokratycznego zaplecza w PiS. Silni kadrowo, słabsi w emocjonalnej polityce. Po ostatnich ruchach kierownictwa – na ławce rezerwowych.

Nie ma już jedności „jak dawniej”.

Są dwa obozy, które nie tyle patrzą na Kaczyńskiego, co patrzą na siebie nawzajem. Dlaczego spotkanie było niejawne? Bo nikt w PiS nie chce dziś deklarować lojalności publicznie. Ten, kto pierwszy „przytuli się” do Nawrockiego, automatycznie staje się wrogiem drugiej frakcji. Morawiecki miał więc tylko jedną opcję, przyjść osobiście.Bez kamer. Bez tweetów. Z nadzieją, że to wciąż coś znaczy.

Poniżej galeria zdjęć: Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego

Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego
15 zdjęć
Express Biedrzyckiej - MIEŃKOWSKA-NORKIENE
Sonda
Kto dziś naprawdę rozdaje karty na prawicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI