W geście solidarności i wsparcia dla walczącej Ukrainy, Prezydent Karol Nawrocki skierował do Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego list gratulacyjny z okazji Dnia Niepodległości. W swoim przesłaniu, podkreślił niezłomność i odwagę narodu ukraińskiego w obliczu brutalnej agresji rosyjskiej, zaznaczając, że walka Ukrainy to obrona europejskich wartości. Prezydent Zełenski ujawnił szczegóły treści listu, który otrzymał od prezydenta Nawrockiego.

W dniu, który dla Ukraińców jest symbolem wolności i suwerenności, Prezydent Karol Nawrocki wyraził swoje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia dla Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz wszystkich obywateli Ukrainy. Treść listu została opublikowana w mediach społecznościowych przez samego Wołodymyra Zełenskiego w niedzielę wieczorem. "Mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia" - czytamy w liście od Prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że 24 sierpnia to dla Ukrainy dzień szczególny. To nie tylko rocznica uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale przede wszystkim symbol niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego. W trudnych czasach, Ukraińcy stają w obronie swojej niepodległości, odpierając brutalną agresję ze strony Federacji Rosyjskiej.

"Nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej" - napisał Karol Nawrocki.

Walka o wartości europejskie

W swoim liście, Prezydent Nawrocki zaznaczył, że walka Ukrainy to nie tylko kwestia obrony własnych granic i prawa do samostanowienia. To także "heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji – wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka”. Podkreślił, że Polska stoi ramię w ramię z Ukrainą w tym trudnym czasie, wspierając jej niezłomność, wytrwałość i odwagę.

"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - zapewnił Karol Nawrocki.

Prezydent Nawrocki przypomniał również, że Dzień Niepodległości Ukrainy to ważne memento dla Polski i innych krajów regionu. Podkreślił, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, lecz jest wartością bezcenną, którą należy pielęgnować i bronić, zwłaszcza w obliczu zagrożeń.

„Niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć” - zaznaczył Prezydent Polski.

Podziękowania prezydenta Zełenskiego

W odpowiedzi na list, Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za okazaną solidarność i wsparcie. Podkreślił, że Polska jest niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym Ukrainy, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych momentach walki z rosyjską agresją.

"Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia, w rocznicę proklamowania Aktu Niepodległości w 1991 roku. To symboliczne wydarzenie przypomina o dążeniu Ukraińców do wolności i suwerenności, a także o ich determinacji w obronie tych wartości.

