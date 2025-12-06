Ukraińska deputowana Hanna Skorochod jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie 250 tys. dolarów, co ujawniła bezprecedensowa wspólna operacja trzech służb antykorupcyjnych.

Skorochod zaprzecza zarzutom, twierdząc, że jest to "presja polityczna" i próba zablokowania jej działalności politycznej.

To kolejna afera korupcyjna w Ukrainie, która budzi poważne obawy o transparentność i bezpieczeństwo miliardowej pomocy finansowej z Unii Europejskiej.

Sprawa stanowi kluczowy test dla ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości i może znacząco wpłynąć na postrzeganie kraju na arenie międzynarodowej oraz przyszłe wsparcie

Wielka akcja trzech służb. Deputowana na celowniku

Wydarzenia z 5 grudnia 2025 roku zapiszą się w historii ukraińskiej walki z korupcją. Tego dnia Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU), Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowały o wspólnej operacji, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. To pierwszy przypadek tak ścisłej współpracy tych trzech kluczowych dla bezpieczeństwa państwa instytucji. Na czele grupy, według śledczych, miała stać deputowana do Rady Najwyższej, Hanna Skorochod, związana z frakcją "Za przyszłość" i oligarchą Igorem Kołomojskim.

Zarzuty są niezwykle poważne. Grupa miała wymusić od jednego z przedsiębiorców ćwierć miliona dolarów w zamian za tzw. "ochronę" biznesu lub pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. W ramach operacji przeprowadzono liczne przeszukania w Kijowie, w tym w mieszkaniu posłanki. Cała afera korupcyjna w Ukrainie nabrała nowego wymiaru, gdy okazało się, że w proceder zamieszana może być osoba sprawująca tak wysoki mandat zaufania publicznego.

Hanna Skorochod odpiera zarzuty. "To presja polityczna"

Sama zainteresowana niezwłocznie odniosła się do sprawy za pośrednictwem swojego kanału w serwisie Telegram. Potwierdziła, że w jej domu prowadzone są działania śledcze, ale jednocześnie kategorycznie zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. W swoim oświadczeniu polityczka próbuje przedstawić całą sytuację jako atak motywowany politycznie.

„Nie mam nic do ukrycia, moja działalność jest oczywista. Jednak czas i kontekst tych wydarzeń skłaniają do jednoznacznych wniosków: widzę w tym bezpośrednią presję na opozycję i próbę zablokowania mojej działalności politycznej przez moją zasadniczą postawę” - podkreśliła posłanka. Deputowana Hanna Skorochod zapowiedziała, że w najbliższym czasie przedstawi więcej informacji na temat rozwoju sytuacji, sugerując, że padła ofiarą politycznej nagonki.

Kolejny skandal a miliardy z Unii. Czy pieniądze są bezpieczne?

Sprawa Hanny Skorochod to nie jest odosobniony przypadek. To kolejny z serii skandali korupcyjnych, które w ostatnim czasie wstrząsają Ukrainą, podważając zaufanie do jej instytucji. Incydent ten ma miejsce w niezwykle delikatnym momencie, gdy Unia Europejska i inne kraje zachodnie pompują miliardy euro w pomoc dla walczącego kraju. Każda taka afera rzuca cień na procesy integracyjne i budzi uzasadnione obawy o to, jak dystrybuowane są środki pomocowe.

Wydarzenie staje się ważnym testem dla ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości i jego zdolności do rozliczania przestępstw na najwyższych szczeblach władzy. Pytanie o bezpieczeństwo pieniędzy z UE dla Ukrainy staje się coraz bardziej palące w obliczu powtarzających się doniesień o nadużyciach na najwyższych szczeblach władzy. Sukces lub porażka w tej sprawie może w znaczący sposób wpłynąć nie tylko na wewnętrzny krajobraz polityczny, ale również na postrzeganie Ukrainy na arenie międzynarodowej i przyszłe decyzje dotyczące wsparcia finansowego.

