Kto powinien być twarzą PiS? Polacy wskazują na kogoś nowego

Najnowszy sondaż Onetu, zrealizowany przez pracownię SW Research, przynosi niepokojące wieści dla obecnych liderów Prawa i Sprawiedliwości. Na kluczowe pytanie o to, kto powinien być twarzą partii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, największa grupa badanych udzieliła odpowiedzi, która może być kubłem zimnej wody dla partyjnej elity. Aż 23,8 proc. ankietowanych uznało, że na czele ugrupowania powinien stanąć "ktoś inny", co jednoznacznie wskazuje na silne społeczne oczekiwanie pojawienia się w partii zupełnie nowej postaci. Ten wynik jest wyraźnym sygnałem dla partyjnych strategów, że oparcie przyszłej kampanii wyłącznie na znanych od lat nazwiskach może nie przynieść oczekiwanych rezultatów i nie odpowiada na nastroje wyborców.

Wewnętrzny konflikt w PiS. Dwie frakcje walczą o kierunek partii

Wyniki badania wpisują się w coraz głośniejsze doniesienia o wewnętrznych tarciach w partii. Jak informuje Onet, po sukcesie w wyborach prezydenckich w ugrupowaniu wcale nie zapanowała atmosfera jedności. Zamiast tego rozgorzała walka o władzę w PiS, która toczy się wokół fundamentalnej kwestii – przyszłego kierunku ideowego i programowego. Główna oś sporu przebiega między obozem skupionym wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który chciałby skierować partię w stronę politycznego centrum, a frakcją tzw. maślarzy. Jak podaje portal, do tej drugiej grupy, domagającej się bardziej zdecydowanego, prawicowego kursu, należą m.in. Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński. To właśnie ten konflikt o program na wybory w 2027 roku stanowi tło dla dyskusji o nowym przywództwie.

Szczegółowe wyniki sondażu. Jak wypadli Kaczyński i Morawiecki?

Wspomniany sondaż Onetu pokazuje, że żaden z obecnych, czołowych polityków nie cieszy się dominującym poparciem jako przyszła twarz formacji. Najlepszy indywidualny wynik uzyskał prezes partii, Jarosław Kaczyński, na którego wskazało 11,9 proc. respondentów. Tuż za nim uplasował się lider frakcji postrzeganej jako bardziej umiarkowana, były premier Mateusz Morawiecki, z poparciem na poziomie 10,7 proc. Dalsze miejsca zajęli przedstawiciele "twardego" skrzydła: Przemysław Czarnek, którego w roli lidera widziałoby 8,4 proc. badanych, oraz były szef MON Mariusz Błaszczak z wynikiem 6,4 proc. Niezwykle wymowny jest jednak fakt, że aż 38,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Tak duży odsetek niezdecydowanych, w połączeniu z najwyższym wynikiem dla "kogoś innego", potęguje obraz niepewności i stawia przed Prawem i Sprawiedliwością ogromne wyzwanie znalezienia lidera, który pogodzi wewnętrzne frakcje i przekona do siebie wyborców.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych Polaków.

