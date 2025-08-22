Prezydent Przemyśla: Jesteśmy gotowi zorganizować szczyt Zełenski - Putin!

• Przemyśl, ze względu na swoje położenie i symboliczne znaczenie, jest rozważany jako miejsce rozmów.

• Prezydent Przemyśla oraz politycy różnych ugrupowań popierają pomysł organizacji szczytu w Polsce.

• Miasto odegrało kluczową rolę podczas kryzysu uchodźczego i wizyt światowych liderów, co wzmacnia jego kandydaturę.

Gdzie odbędzie się szczyt Rosja - Ukraina?

Według ekspertów odpowiednimi lokalizacjami na rozmowy pokojowe między prezydentami Rosji i Ukrainy są takie miasta jak Genewa, Rzym czy Stambuł. Niektórzy wskazują również na Moskwę, choć nie zgadza się na nią prezydent Wołodymyr Zełenski, który domaga się spotkania z Putinem w kraju neutralnym. – Dobrze byłoby, gdyby szczyt Zełenski–Putin odbył się na przykład w Przemyślu – uważa dyrektor kijowskiego teatru „Zwierciadło”, którego wypowiedź w tej sprawie przytoczyliśmy niedawno w „Super Expressie”.

Przemyśl to miasto położone kilkanaście kilometrów od przejścia granicznego w Medyce. Odgrywa ważną rolę jako punkt kontaktowy między Polską a Ukrainą. A co o zorganizowaniu szczytu Rosja–Ukraina sądzi prezydent Przemyśla? – Jako miasto jesteśmy zdecydowanie przygotowani na tego typu rozmowy pokojowe pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem. Takie „porozumienie przemyskie” byłoby wielkim wydarzeniem, czymś naprawdę znaczącym. Jesteśmy gotowi na zorganizowanie takiego spotkania i zapewnienie całej niezbędnej infrastruktury. Jeśli taka propozycja padnie, Przemyśl jest gotowy! – zapewnia nas Wojciech Bakun.

Przemyśl jest gotowy

– Wszyscy pamiętamy, jak miliony osób przechodziły przez Przemyśl, kiedy zaczynała się rosyjska napaść na Ukrainę. Przeszło przez miasto wielu uchodźców. W ostatnich latach, w trakcie trwającego konfliktu, przez Przemyśl przejeżdżało również wielu bardzo ważnych polityków światowych, jak choćby Joe Biden, ówczesny prezydent USA. Miasto Przemyśl stało się więc symbolem. Z całą pewnością jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie Zełenski–Putin. Sądzę przy tym, że Putin zapewne szukałby miejsca, w którym czułby się bardziej komfortowo. Jedno jest pewne: takie spotkanie w Przemyślu i podpisanie pokoju byłoby wydarzeniem symbolicznym i bardzo ważnym. Jesteśmy gotowi – podkreśla Bakun.

Pomysł zorganizowania szczytu w Przemyślu popiera m.in. wiceprezes PiS, Przemysław Czarnek. – To jedno z najważniejszych miast pomocniczych, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Polska jako pierwsza udzieliła ogromnej pomocy narodowi ukraińskiemu i Ukrainie jako państwu. Pomogliśmy uchodźcom uciekającym przed wojną. Dlatego uważam, że dobrze by się stało, gdyby do kluczowych rozmów o pokoju na Ukrainie doszło właśnie w Polsce. To może być Przemyśl, ale także Warszawa czy Lublin. Świetny pomysł – twierdzi poseł Czarnek.

Rozmowy pokojowe w Polsce

Rozmowy pokojowe w Polsce popiera również posłanka KO, Katarzyna Piekarska. – Od początku pomagaliśmy Ukrainie, wspieraliśmy ją na wszelkie możliwe sposoby, staliśmy ponad podziałami w sprawie pomocy i dlatego dobrze byłoby, gdyby rozmowy pokojowe pomiędzy Zełenskim a Putinem, a później także z udziałem Trumpa, odbyły się w Polsce – mówi nam Piekarska.

