Putin i Zełenski powinni podpisać pokój w Przemyślu? Politycy popierają postulat dyrektora teatru w Kijowie

Szczyt Putin - Zełenski. Budapeszt odpada

Propozycja spotkania przywódców walczących ze sobą państw pojawiła się niedawno w Waszyngtonie. Po planowanym szczycie Putin-Zełenski odbyć ma się kolejny: Putin-Zełenski-Trump. - Od razu zareagowałem w sprawie spotkania dwustronnego. Jesteśmy gotowi – podkreślił Wołodymyr Zełenski relacjonując dziennikarzom rozmowę z Donaldem Trumpem (79 l.).

Do zorganizowania spotkania w stolicy Węgier wezwał premier tego kraju Viktor Orban (62 l.). Ukraina na to się nie zgadza, ponieważ pamięta tzw. memorandum budapesztańskie z 1994 r., które gwarantowało jej bezpieczeństwo, ale nie zostało ono dotrzymane. Jest jeszcze inny powód. - Mamy jedność wszystkich krajów Europy w sprawie poparcia dla Ukrainy w czasie tej wojny i powiedzmy uczciwie, że Budapeszt nas nie popierał – podkreślił Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że jego spotkanie z przywódcą Rosji mogłoby odbyć się w neutralnym kraju europejskim albo w Turcji. Wykluczył tym samym Moskwę, ale rozważa Szwajcarię i Austrię.

Ukraiński przywódca nie wspomniał nic o Polsce, choć jesteśmy jednym z kluczowych sojuszników Ukrainy. - Dobrze byłoby, gdyby szczyt Zełenski-Putin, a potem spotkanie Zełenski-Putin-Trump odbyły się w Polsce, np. w Przemyślu. Polska zawsze była adwokatem Ukrainy. To pokazałoby wielką wartość Polski, jej zaangażowanie w pomoc dla nas, dopełniłoby waszą ogromną rolę. Wasz kraj jest w tej całej sytuacji neutralny, ale jest też z drugiej strony naszym przyjacielem i dobrze byłoby, gdyby strony zgodziły się na rozmowy pokojowe w Polsce. Dla nas byłoby to dobre i dla Polski również – mówi „Super Expressowi” Wołodymyr Petraniuk, dyrektor kijowskiego teatru „Zwierciadło”.

Politycy popierają negocjacje w Polsce

Co sądzą o tym pomyśle polscy politycy? - To byłoby bardzo dobre, gdyby do spotkania, do szczytu Zełenski - Putin - Trump doszło w Przemyślu. To jedno z najważniejszych miast pomocniczych, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Polska jako pierwsza udzieliła wielkiej pomocy narodowi ukraińskiemu, czy Ukrainie jako państwu. Pomogliśmy uchodźcom uciekającym przed wojną. Dlatego uważam, że dobrze by się stało, gdyby do kluczowych rozmów o pokoju na Ukrainie doszło właśnie w Polsce, to może być Przemyśl, ale także Warszawa, czy Lublin. Świetny pomysł. – mówi nam wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (48 l.).

Rozmowy pokojowe w Polsce popiera też posłanka KO Katarzyna Piekarska (58 l.). - Od początku pomagaliśmy Ukrainie, pomagaliśmy w każdy możliwy sposób, staliśmy ponad podziałami w sprawie pomocy Ukrainie i dlatego dobrze byłoby, gdyby takie rozmowy pokojowe pomiędzy Zełenskim i Putinem, a później pomiędzy nimi i Trumpem odbyły się w Polsce. Jednak bardzo wątpię w powodzenie tego scenariusza, ponieważ nie zgodzi się na niego Putin. Tak sądzę. Bardzo bym jednak chciała, żeby do spotkania doszło w Polsce, np. w Przemyślu. Trzeba jednak być realistą – zaznacza Katarzyna Piekarska.

