- Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów - napisano w oficjalnym, nocnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Śledźcie z nami te wydarzenia w naszej relacji na żywo!
Rosyjskie drony nad Polską! Ostrzeżenie dla trzech województw [RELACJA NA ŻYWO]
5:51
- W związku z pojawiającymi się informacjami proszę, aby przekazywać dalej tylko informacje przekazywane przez wojsko i przez służby państwowe. Na miejscu działań jest Premier Donald Tusk. Odebraliśmy komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Klisza, który bezpośrednio zajmuje się ochroną polskiej przestrzeni powietrznej - napisał na platformie X Cezary Tomczyk.
5:40
Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że żołnierze WOT otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa:
do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, oraz do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim,
👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.
5:29
Jest też oficjalny komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym poinformowano, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.
Prezydent RP @NawrockiKn jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.— BBN (@BBN_PL) September 10, 2025
Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności…
5:22
Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio już wie o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak podała stacja CNN, Rubio odpowiedział „tak” na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent nie odpowiedział.
5:16
Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania. Tymczasem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.
5:12
- Rosja atakuje sojusznika NATO Polskę irańskimi dronami Shahed niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za szybką reakcję na nieustającą, niczym niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i zaangażowanym narodom. Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia obowiązkowych sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej. Putin nie zadowala się już tylko porażką na Ukrainie, bombardując matki i dzieci, ale teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że Rosja nie zna granic. Wolne narody nauczą Rosję granic - napisał na platformie X kongresmen Partii Republikańskiej Joe Wilson.
5:07
- Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję - dodawał szef MON.
Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025
4:51
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), cytowana przez Polską Agencję Prasową, potwierdziła, że cztery polskie lotniska - dwa w Warszawie, w Rzeszowie i Lublinie - zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".
4:38
- Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego - napisał premier Donald Tusk.
Wtórował mu wiceszef MON:
Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa czyli Prezydent RP oraz Premier RP powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji. https://t.co/47y4squaZE— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 10, 2025
4:15
Koszmarny oficjalny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ogłoszono późną nocą z wtorku na środę! Jak poinformowano, w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony armii Władimira Putina! Wskazano, że aż trzy województwa są zagrożone!
