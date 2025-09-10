Rosja wybiela się i wypiera po ataku dronów! Kreml zrzuca winę w dziwny sposób

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-10 15:07

Po bezprecedensowej nocy, w której rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze siły, Rosja oficjalnie zaprzecza, jakoby planowała atak na Polskę. W środowym komunikacie rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że „nie było planów atakowania celów na terytorium Polski”.

Dron Mniszków

i

Autor: archiwum prywatne
  • W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną
  • Polskie i sojusznicze siły NATO zestrzeliły część bezzałogowców, inne spadły na terenie RP
  • Odnaleziono wraki siedmiu dronów w woj. lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim
  • W miejscowości Wyryki dron uderzył w dom mieszkalny i zniszczył dach budynku
  • W Wyhalewie znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Polska poderwała myśliwce F-16 i F-35, a NATO wsparło akcję AWACS-ami i holenderskimi F-35
  • Premier Donald Tusk zapowiedział konsultacje w ramach art. 4 NATO, prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Rosjanie twierdzą, że użyte bezzałogowce nie miały nawet możliwości dolecieć nad polskie terytorium.

- Maksymalny zasięg dronów, które miały przekroczyć granicę z Polską, nie przekracza 700 km – podał resort.

„Gotowi do rozmów z polskim MON-em”

Moskwa próbuje tonować emocje, sugerując chęć do dialogu. Rosyjski MON zadeklarował, że jest gotowy do przeprowadzenia konsultacji z polskim resortem obrony w sprawie incydentu. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow unikał odpowiedzi, przekazując, że to kwestia należąca do kompetencji ministerstwa obrony.

Fakty, drony rzeczywiście były nad Polską

Słowa Moskwy stoją jednak w sprzeczności z potwierdzonymi faktami. W nocy z wtorku na środę rosyjskie bezzałogowce naruszyły przestrzeń powietrzną RP, a część z nich została zestrzelona przez polskie myśliwce F-16 i systemy obrony powietrznej.

Po raz pierwszy w historii samoloty NATO bezpośrednio walczyły z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu. Do akcji poderwano także holenderskie F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS, które operowały wspólnie z polskim lotnictwem.

Drony nad Polską - pełny raport. Poseł ujawnił dramatyczne zdjęcia

Kreml kontra NATO, dwie narracje

Rosja próbuje bagatelizować incydent, sugerując, że drony nie były w stanie dolecieć do Polski, a ich upadek to jedynie przypadek. Tymczasem polskie władze, NATO i eksperci są zgodni: to był bezprecedensowy atak i test odporności wschodniej flanki Sojuszu.

Podsumowanie ostatnich wydarzeń: rosyjskie drony nad Polską i reakcja Moskwy

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część została zestrzelona przez polskie i sojusznicze siły NATO, inne spadły na terytorium Polski. Szczątki siedmiu dronów odnaleziono m.in. w Czosnówce, Wyrykach, Cześnikach, Krzywowierzbie, Wohyniu, Mniszkowie i Oleśnie. Najgroźniejszy incydent miał miejsce w Wyrykach, gdzie dron zniszczył dach domu mieszkalnego. Dodatkowo w Wyhalewie odkryto szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia, co budzi szczególne zaniepokojenie władz i opinii publicznej. Polska zareagowała stanowczo: poderwano myśliwce F-16 i F-35, aktywowano sojusznicze AWACS-y i śmigłowce, a premier Donald Tusk zapowiedział konsultacje w ramach art. 4 NATO.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tymczasem Rosja zaprzecza atakowi. Ministerstwo Obrony w Moskwie oświadczyło, że „nie było planów atakowania Polski” i że drony „nie miały zasięgu, by dolecieć na terytorium RP”. Kreml dodał, że jest „gotów do konsultacji z polskim MON-em”. Słowa Moskwy stoją w sprzeczności z faktami. NATO potwierdziło, że po raz pierwszy w historii sojusznicze samoloty brały udział w zestrzeliwaniu obiektów w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

Poniżej galeria zdjęć: Posiedzenie rządu

Posiedzenie rządu.
10 zdjęć
LODOWSKI OSTRZEGA: TESTUJĄ NASZE EMOCJE! | Poranny Ring
DRONY
ROSJA
POLSKA