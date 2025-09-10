Drony nad Polską - pełny raport. Poseł ujawnił dramatyczne zdjęcia

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-10 11:15

Rosyjskie drony spadły na Polskę, a mieszkańcy Lubelszczyzny przeżyli chwile grozy. Bezzałogowce runęły w kilku miejscowościach regionu. Najbardziej dramatyczne sceny rozegrały się w Wyrykach, gdzie dron uderzył w dom mieszkalny. Dach został zniszczony, a część elementów wpadła do środka budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. O całej sytuacji poinformował m.in. poseł PiS Dariusz Stefaniuk, który na Facebooku opublikował zdjęcia wraku i uszkodzonego domu.

Drony nad Polską - pełny raport. Poseł ujawnił dramatyczne zdjęcia

i

Autor: Shutterstock; Nowy Tydzien/ East News

Wyryki: dach domu zniszczony przez dron

Najpoważniejszy incydent miał miejsce w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim. Jak podało Radio ESKA, bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny, niszcząc dach. Część konstrukcji wpadła do środka domu.

– Rodzina jest pod naszą opieką, mamy dla nich mieszkanie zastępcze, na razie są u nas – powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki.

Na miejscu cały czas pracują służby. – Na razie nie udało się ocenić skali zniszczeń. W budynku chwilowo jest policja i straż pożarna, które zabezpieczają szczątki drona. Mogliśmy tylko ocenić, jak to wygląda z zewnątrz – przekazał Mariusz Zańko, starosta włodawski.

Przejazd przez miejscowość Wyryki jest obecnie utrudniony.

„To cud, że nikt nie ucierpiał”

Stefaniuk zamieścił w sieci dwie relacje. Pierwsza dotyczyła jego rodzinnej Czosnówki, gdzie jeden z dronów runął na pole.

– Jak powiedzieli mi sąsiedzi i ci, co byli pierwsi na miejscu, to właśnie taki dron spadł w Czosnówce – napisał, publikując fotografie rozbitej maszyny.

Znacznie gorzej było jednak w Wyrykach w powiecie włodawskim. Tutaj dron uderzył w dom mieszkalny, niszcząc dach i część elewacji. – To cud, że nikt nie ucierpiał – podkreślił poseł, pokazując zdjęcia zerwanego poszycia, zniszczonego płotu i metalowych fragmentów, które rozrzuciła eksplozja.

„Musimy mówić głośno o bezpieczeństwie”

– Te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny w Ukrainie. Musimy mówić głośno o bezpieczeństwie naszych rodzin i domów – napisał Stefaniuk w kolejnym poście.

Poseł dodał, że mieszkańcy regionu są w szoku, ale zarazem wdzięczni, że tym razem obyło się bez ofiar.

Drony nad Polską. Gdzie spadły, ile ich było?

Drony z Rosji nad Polską! Europejscy liderzy solidaryzują się z Polską [RELACJA NA ŻYWO]

Według oficjalnych danych, w nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona przez polskie myśliwce i systemy obrony, inne rozbiły się po uderzeniu w budynki czy pola.

Szczątki maszyn odnaleziono m.in. w:

  • Czosnówce (woj. lubelskie) – dron spadł na pole, brak strat,
  • Wyrykach (woj. lubelskie) – uszkodzony dach domu,
  • Mniszkowie (woj. łódzkie) – wrak znaleziony na polu,
  • Cześnikach (woj. lubelskie) – fragmenty na cmentarzu,
  • Krzywowierzbie, Wyhalewie i Wohyniu (woj. lubelskie) – elementy wraków na terenach rolnych.
  • Na szczęście nikt nie zginął, a jedyną potwierdzoną szkodą jest uszkodzenie budynku mieszkalnego w Wyrykach.

Reakcja władz

Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że było to „bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej”, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polska rozważa także uruchomienie artykułu 4 Traktatu NATO.

Polityka SE Google News
Posiedzenie rządu.
10 zdjęć
Władysław Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie przed spotkaniem "Grupy E5"
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
BIAŁORUŚ POLSKA