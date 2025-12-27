Huczne obchody Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Nawrocki triumfuje, politycy Tuska wygwizdani!

W Poznaniu odbyły się obchody 107. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki został ciepło przyjęty, jednak politycy koalicji rządzącej spotkali się z gwizdami i buczeniem.

Dowiedz się, dlaczego powstanie wielkopolskie jest tak ważne dla polskiej historii i co powiedział prezydent Nawrocki.

Na początku uroczystości prezydent Karol Nawrocki przyjął meldunek od żołnierzy. Zgodnie z tradycją powitał ich głośnym okrzykiem "czołem żołnierze". Prezydenta przywitały głośne okrzyki tłumu "Karol, Karol".

– Inspirujmy się Wielkopolską i wspaniałym Poznaniem w całej Polsce, bo to Wielkopolska dała nam przykład, jak zwyciężać – powiedział Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał w swoim przemówieniu, że powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w obronie kolebki polskości.

Podjęli swoją walkę w imieniu ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się pruskiemu imperializmowi. Walczyli po to, aby Polska była Polską. Nie ma Polski bez Wielkopolski i nie ma Wielkopolski bez Polski.

– mówił prezydent.

Karol Nawrocki zaznaczył także, że nie da się w pełni zrozumieć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez znajomości historii tych ziem.

Ziemia wielkopolska jest w istocie kolebką polskości. To źródło, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita. To tu 1000 lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę.

– powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że po to, by w granicach Polski znalazł się także region wielkopolski, w powstaniu z 1918 i 1919 r. krew przelało ok. 2300 osób.

Nie wszystkie nazwiska dziś znamy, ale chcę głośno powiedzieć jako prezydent Polski: chwała tym wszystkim powstańcom, którzy oddali swoją krew za to, aby Wielkopolska była Polską.

– powiedział.

– Musimy być dzisiaj, w XXI wieku, tacy sami jak oni, gotowi do ciężkiej pracy, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Ale musimy mieć odwagę, gdy przychodzi konflikt bądź wojna. Tego oni nas uczą. Oni byli i pracowici, i odważni. I tego dziś potrzebuje Polska; o tym mówi powstanie wielkopolskie – zaznaczył prezydent.

Prezydent RP @NawrockiKn w #Poznań: Powstańcy Wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy nie poddali się imperializmowi pruskiemu. Podjęli walkę, aby Polska była Polską.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 27, 2025

Karol Nawrocki spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników obchodów, czego nie można powiedzieć o politykach koalicji rządzącej. Gdy odczytywano ich nazwiska, tłum przywitał je buczeniem i okrzykami niezadowolenia. Szczególnie głośne gwizdy wybrzmiały przy przywitaniu wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego, gdy poinformowano, że reprezentuje on marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz przy powitaniu rzecznika rządu Adama Szłapki reprezentującego premiera Donalda Tuska.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zwycięskim zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. W listopadzie 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy święto to obchodzono miesiąc później, w 103. rocznicę insurekcji.

Sonda Czy do tej pory Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem? Tak Średnio Nie Nie wiem