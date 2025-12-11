KO ciągle na czele sondażu. Ekspert: Partia premiera konsumuje poparcie PSL i Polski 2050

KO i PiS rosną w siłę – Koalicja Obywatelska (34,64 proc.) i Prawo i Sprawiedliwość (30,94 proc.) notują wyraźne wzrosty w sondażu wyborczym "Super Expressu".

Mniejsze ugrupowania w cieniu – Konfederacja Wolność i Niepodległość traci (10,85 proc.), Konfederacja Korony Polskiej zyskuje (6,67 proc.), a Lewica i Razem pozostają względnie stabilne.

Największe spadki: Polska 2050 (2,98 proc.) i PSL (2,02 proc.) - partie tracą wyborców, których część przejmuje KO.

KO z przewagą 4 punktów nad PiS

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” z początku grudnia widać wyraźne umocnienie dwóch największych ugrupowań. W porównaniu do poprzedniego badania z połowy listopada KO zwiększyła poparcie z 33,55 do 34,64 proc. (plus 1,09 pkt proc.), a PiS z 28,86 do 30,94 proc. (plus 2,08 pkt proc.). Dane te pokazują, że scena polityczna coraz wyraźniej się polaryzuje.

Z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość nieznacznie straciła poparcie (z 11,45 do 10,85 proc.), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna poprawiła wynik (z 5,92 do 6,67 proc.). Wyniki te sugerują, że wyborcy wciąż poszukują alternatywy, jednak główna rywalizacja koncentruje się na dwóch dominujących blokach.

Nowa Lewica utrzymuje stabilne poparcie (6,97 proc.), a Partia Razem zanotowała minimalny spadek (z 4,84 do 4,65 proc.). Największe straty odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, dla której poparcie spadło z 4,55 do 2,98 proc., oraz PSL, które obniżyło wynik z 2,48 do 2,02 proc.

KO konsumuje poparcie PSL

- Bez wątpienia tutaj KO cały czas konsumuje w pewnym stopniu poparcie, które kiedyś miały PSL i Polska 2050. Ich wyborcy szukają swojej drogi i Koalicja jest „portem”, w którym się zatrzymali. Nie wydarzyło się zaś nic nadzwyczajnego, co mogłoby dać obecnie KO nadzwyczajną przewagę. Temat bezpieczeństwa jest ciągle na agendzie, bo być może dodatkowo winduje wyniki KO i nie ma pewności, czy gdyby ten temat przestał mieć znacznie, wyniki tej partii utrzymałyby się na obecnym poziomie – komentuje dr Dr Bartłomiej Machnik.

Prawo i Sprawiedliwości zyskało w obecnym sondażu dwa punkty procentowe, ale wciąż jest numerem dwa. Dlaczego? - Na pewno to co się dzieje w PiS, czyli konflikty wewnętrzne, nie sprzyja temu, żeby wyborcy spoglądali na tę partię, pozytywnym okiem – dodaje ekspert.

Jak się nam żyje po dwóch latach rządów koalicji? Nie najlepsze wieści dla premiera

Sondaż został wykonany metodą CAWI w dniach 6-7 grudnia na grupie 1008 dorosłych Polaków.

EXB vod 1 11.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.