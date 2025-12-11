Burzliwe sceny w Rzeszowie. Ojciec Rydzyk ucieka przed TVN24.

W Rzeszowie doszło do niezwykłego starcia między ojcem Tadeuszem Rydzykiem a dziennikarzem TVN24, które błyskawicznie obiegło sieć. Założyciel Radia Maryja, wezwany do Prokuratury Regionalnej w charakterze świadka, odmówił rozmowy z reporterem stacji, twierdząc, że będzie komentował tylko dla "polskich mediów". Gorąca wymiana zdań i ostra reakcja redemptorysty sprawiły, że incydent stał się hitem internetu.

Ojciec Rydzyk pod ostrzałem pytań: Napięta atmosfera przed prokuraturą

W środę 10 grudnia o godzinie 13:00 ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie. Duchowny został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Zakonnik początkowo wydawał się być w dobrym nastroju, a przed budynkiem prokuratury zebrała się grupa jego zwolenników. Wspierali oni redemptorystę, odmawiając różaniec, prezentując biało-czerwone flagi oraz transparenty z hasłami takimi jak: "Nie tęczowa, nie laicka, ale Polska katolicka" oraz wizerunkiem św. Andrzeja Boboli. Na miejscu obecna była również policja, czuwająca nad spokojnym przebiegiem zgromadzenia.

"Nie będę rozmawiał z TVN": Ostra wymiana zdań z dziennikarzem

Sielankowa atmosfera szybko ustąpiła miejsca napięciu, gdy ojciec Rydzyk zbliżył się do wejścia do prokuratury. Został natychmiast otoczony przez dziennikarzy, którzy zasypali go pytaniami. Redemptorysta, ewidentnie niechętny do komentowania, już na wstępie zaznaczył, że "nie będzie rozmawiał z TVN".

Gdy reporter TVN24 próbował zadać pytanie, ojciec Rydzyk odepchnął go, mówiąc: "Proszę mnie nie molestować!". Dziennikarz natychmiast zareagował na zaczepkę duchownego, podkreślając, że TVN jest polskim medium. Założyciel Radia Maryja pozostał jednak nieugięty i nie odpowiadał na dalsze pytania, szybko uciekając od reporterów. Incydent ten wywołał falę komentarzy w sieci, gdzie wielu internautów krytykuje zachowanie duchownego, a inni bronią jego prawa do wyboru mediów.

Przesłuchanie i kontekst sprawy: Miliony złotych w tle

Przesłuchanie o. Tadeusza Rydzyka w prokuraturze było pierwotnie zaplanowane na 8 grudnia, jednak termin został zmieniony na 10 grudnia po wniosku ojca dyrektora i, jak podkreślano, "pod presją opinii publicznej". Dzień wcześniej, we wtorek, śledczy przesłuchali byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz wicepremiera Piotra Glińskiego.

Postępowanie prokuratury dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Glińskiego w związku z umową zawartą z Fundacją "Lux Veritatis" o. Rydzyka. Chodzi o utworzenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II i przyznanie jej w latach 2018–2023 prawie 219 mln zł dotacji celowej na wydatki majątkowe. Zdaniem śledczych, mogło to działać na szkodę interesu publicznego.

Zawiadomienie do prokuratury złożyła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa po audycie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KAS wskazała na podejrzenie braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przez ministra kultury, a kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł. W odpowiedzi na to zawiadomienie resort kultury zapowiedział pozew o unieważnienie umów zawartych za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" oraz żądanie zwrotu 210 mln zł wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.

