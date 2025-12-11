Prezes wygasi spory w PiS? "W sytuacji napięcia jego rola jest najistotniejsza"

W Prawie i Sprawiedliwości narastają wewnętrzne konflikty, które negatywnie wpływają na wizerunek partii i jej notowania.

Publiczne spory między czołowymi politykami, takimi jak Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro, stają się coraz bardziej złośliwe.

Prezes Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz, aby zakończyć medialne dyskusje i skupić się na programie.

Czy interwencja prezesa Kaczyńskiego wystarczy, by zażegnać kryzys i zjednoczyć partię przed kolejnymi wyborami?

Zmierzamy do wygaszenia dyskusji

Konflikt pomiędzy byłym premierem Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobro nie jest w PIS niczym nowym. Nowa jest liczba czołowych polityków tej partii zaangażowana w wewnętrzną rywalizację, nowa jest tez forma dyskusji. Publiczna, pełna złośliwości, deprecjonowania partyjnych kolegów, a nawet ośmieszania ich w mediach. – Samo zjawisko nie jest nowe, ale jego skala postępuje. To już nie wygląda na partyjną debatę, ale na wojnę i zdają sobie z niej sprawę nasi wyborcy – mówi nam polityk PiS. Stąd między innymi potrzeba zwołania prezydium Komitetu Politycznego partii. Najważniejsi działacze zjadą się na Nowogrodzką w piątek o godzinie 15. – To kwestia wyjaśnienia pewnych spraw, które wypłynęły w ostatnim czasie do mediów czy również pewnych dyskusji publicznych. Myślę, że wszyscy będą zmierzali do wygaszania tych dyskusji publicznych i skupić na dyskusjach merytorycznych, programowych – wyjaśnia nam rzecznik Rafał Bochenek.

Łączy nas prezes

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy też przedstawicieli dwóch rywalizujących w PiS środowisk. Michał Dworczyk to bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. - Obecne napięcia nie wpływają dobrze na sytuację partii. Zamiast zajmować przygotowywaniem propozycji programowych, którymi możemy przyciągać do siebie Polaków, to zajmujemy się sami sobą. Jak to jest oceniane pokazują sondaże. Mam nadzieję, że wszystkich nas będzie stać na refleksję. Prezes Jarosław Kaczyński łączy bardzo szerokie środowisko z którego zbudowany jest PiS. W sytuacjach napięć jego rola jest najistotniejsza – mówi Dworczyk. Na role szefa partii zwraca uwagę też Patryk Jaki. - Po raz kolejny będziemy pracowali nad tym aby wrócić do władzy. Nasza partia jest żywa i ścierają się tu różne poglądy, rze czywiście dyskutuje się o programie. Prezes Jarosław Kaczyński jest liderem naszego ugrupowania, wielokrotnie już wyprowadzał je do zywcięstw i wierzę, że teraz będzie tak samo – mówi wiceprezes partii.

