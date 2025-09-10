Mateusz Morawiecki chwali Wojsko Polskie! Poseł KO pod wrażeniem byłego premiera z PiS

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co spowodowało reakcję polskich władz.

Premier Donald Tusk poinformował o wzorowej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim w związku z incydentem.

Były premier Mateusz Morawiecki wezwał do lojalności, solidarności i odpowiedzialności w obliczu zagrożenia, co spotkało się z uznaniem posła KO Bogusława Wołoszańskiego.

Bogusław Wołoszański zaapelował do polityków opozycji, aby w takiej sytuacji odłożyli politykę na bok i skupili się na bezpieczeństwie kraju.

Rosyjskie drony wleciały w nocy na terytorium Polski, co postawiło na nogi polskie władze. Rano odbyła się specjalna narada z udziałem prezydenta i premiera. Karol Nawrocki potwierdził informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Szanowni Państwo, zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów na polską przestrzeń powietrzną i po przekroczeniu przez drony naszych granic. Ja o całej sytuacji dowiedziałem się około godziny 3 w nocy, pozostając w stałym kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozostając od samego początku w kontakcie z ministrem obrony narodowej panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

- mówił prezydent RP. Później w Sejmie przebieg zdarzeń ujawnił Donald Tusk. Premier opowiadał także o wzorowej współpracy z prezydentem. - Z prezydentem, mimo różnic, jesteśmy jak jedna pięć - podkreślił szef rządu. W narrację o jedności wpisał się także Mateusz Morawiecki, który pełnił funkcję premiera bezpośrednio przed Donaldem Tuskiem.

Kolejne drony spadają na polskie terytorium. To test naszej czujności, odporności i sprawności. Proszę wszystkich o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie spokoju. Wojsko Polskie działa sprawnie i skutecznie – uznanie dla naszych żołnierzy! W takich chwilach liczy się lojalność, solidarność i odpowiedzialność. Razem damy radę. Wroga pokonamy

- napisał w portalu X były szef rządu, co wywołało uznanie u posła KO Bogusława Wołoszańskiego. Słynny pisarz zwrócił się też do kolegów Mateusza Morawieckiego. - Pierwszy raz odkładasz politykę na poczet bezpieczeństwa kraju. Proszę żeby wszyscy politycy opozycji poszli Twoim śladem - czytamy w komentarzu Wołoszańskiego.

