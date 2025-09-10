Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Prezydent Karol Nawrocki potwierdził kontakt z premierem i dowódcami armii

W ciągu 48 godzin ma powstać pełna analiza skutków ataku

Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz mówił o bezprecedensowej skali ataku

Polska armia pozostaje w procesie modernizacji i dozbrajania, rozważane jest uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

- Szanowni Państwo, zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów na polską przestrzeń powietrzną i po przekroczeniu przez drony naszych granic. Ja o całej sytuacji dowiedziałem się około godziny 3 w nocy, pozostając w stałym kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozostając od samego początku w kontakcie z ministrem obrony narodowej panem Władysławem Kosiniakiem – mówił prezydent.

W pilnym wystąpieniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu incydentu z rosyjskimi dronami Polska stoi przed decyzjami o historycznym znaczeniu.

Jak wyjaśnił, rozmowy dotyczyły także konieczności wzmocnienia obrony przeciwdronowej oraz intensyfikacji współpracy z NATO. Prezydent ujawnił, że odebrał pełen raport od gen. Kukuły, a w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie przedstawi kompletną analizę skutków ataku.

Drony z Rosji nad Polską! Nagłe wystąpienie Karola Nawrockiego [RELACJA NA ŻYWO]

- Dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim. Odebrałem także pełen raport od generała Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło, niezależnie od kończącej się operacji w przestrzeni powietrznej. Jak państwo doskonale wiecie, trwa analiza przez wiele polskich służb zniszczeń na terenie Polski, łączy się to jednocześnie z tymi Polakami, których ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości czy ich nieruchomości. Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację. To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło. W całym tym procesie, szanowni Państwo, pozostawałem także w regularnym kontakcie z prezydentami naszych państw sojuszniczych, a także z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. To jest bezprecedensowy moment – mówił prezydent.

Po wystąpieniu prezydenta głos zabrał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz. Podkreślił, że polski system obrony zadziałał, a współpraca między najważniejszymi instytucjami przebiega bez zarzutu.

– Chciałem tylko potwierdzić, powtórzyć to wszystko, co mówił Pan Prezydent, co Państwo mogli przeczytać w różnych komunikatach jeszcze z nocy, z drugiej, trzeciej w nocy. Tak jak powiedział Pan Prezydent, cały system naszej obrony zadziałał, wojsko, dowództwo operacyjne informowało mnie i Pana Prezydenta na bieżąco o aktualnej sytuacji. Pan Premier oświadczył całkiem niedawno, że część dronów została strącona – mówił Cenckiewicz.

Szef BBN nie ukrywał jednak, że sytuacja była bezprecedensowa. – Nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było – podkreślił.

Jednocześnie zaapelował o ostrożność wobec pojawiających się w sieci spekulacji. – Wiem, że jest bardzo dużo dezinformacji w mediach, bardzo dużo fałszywych informacji, więc jeszcze raz apeluję o to, żeby całą uwagę skupiać na komunikatach oficjalnych, komunikatach państwowych – dodał.

Szef BBN, Sławomir Cenckiewicz, podkreślił, że polska obrona zadziałała, choć skala ataku była bezprecedensowa.

– Cały system naszej obrony zadziałał, wojsko informowało mnie i pana prezydenta na bieżąco. Pan premier oświadczył, że część dronów została strącona. Nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było – zaznaczył.

Zaapelował także o korzystanie wyłącznie z komunikatów państwowych, ostrzegając przed dezinformacją w mediach społecznościowych.

„Nie byłaby możliwa ta reakcja bez sojuszników”

W kolejnym wystąpieniu Cenckiewicz wskazał na znaczenie współpracy międzynarodowej.

– Trzeba w pełni przeanalizować to, co się wydarzyło, żeby skutecznie się przed tego typu atakami bronić. Polska armia jest w procesie modernizacji, ale pełna zdolność operacyjna będzie możliwa za kilka lat. Dlatego niezbędna jest sojusznicza współpraca i można powiedzieć – tej nocy zneutralizowanie zagrożeń było możliwe dzięki pomocy naszych sojuszników – podkreślił.

Szef BBN przypomniał, że decyzja o uruchomieniu artykułu 4 NATO należy do premiera i rządu.

– Prezydent i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stoją jednak na podobnym stanowisku jak polski rząd: artykuł czwarty powinien zostać zastosowany – dodał.

Sytuacja bez precedensu

Zdaniem władz to największy incydent z użyciem dronów wobec Polski od początku wojny w Ukrainie. Analiza skutków ataku ma zostać przedstawiona w ciągu najbliższych 48 godzin.

M. BŁASZCZAK: SIKORSKI ZACHOWUJE SIĘ JAKBY MIAŁ 12 LAT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.