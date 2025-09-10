Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-10 9:42

Rosyjskie drony znów naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a w Warszawie zapanował najwyższy poziom alarmu. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przed kamerami wystąpili Prezydent RP Karol Nawrocki, szef BBN Sławomir Cenckiewicz oraz generał Andrzej Rzeczkowski. Ich pilne oświadczenie nie pozostawia złudzeń. Sprawa jest poważna, a polskie wojsko pozostaje w stanie pełnej gotowości.

Karol Narwocki

i

Autor: Shutterstock; Leszek Szymański/ PAP
  • Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną
  • Prezydent Karol Nawrocki potwierdził kontakt z premierem i dowódcami armii
  • W ciągu 48 godzin ma powstać pełna analiza skutków ataku
  • Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
  • Szef BBN Sławomir Cenckiewicz mówił o bezprecedensowej skali ataku
  • Polska armia pozostaje w procesie modernizacji i dozbrajania, rozważane jest uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

- Szanowni Państwo, zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów na polską przestrzeń powietrzną i po przekroczeniu przez drony naszych granic. Ja o całej sytuacji dowiedziałem się około godziny 3 w nocy, pozostając w stałym kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozostając od samego początku w kontakcie z ministrem obrony narodowej panem Władysławem Kosiniakiem – mówił prezydent.

W pilnym wystąpieniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu incydentu z rosyjskimi dronami Polska stoi przed decyzjami o historycznym znaczeniu.

Jak wyjaśnił, rozmowy dotyczyły także konieczności wzmocnienia obrony przeciwdronowej oraz intensyfikacji współpracy z NATO. Prezydent ujawnił, że odebrał pełen raport od gen. Kukuły, a w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie przedstawi kompletną analizę skutków ataku.

Drony z Rosji nad Polską! Nagłe wystąpienie Karola Nawrockiego [RELACJA NA ŻYWO]

- Dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim. Odebrałem także pełen raport od generała Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło, niezależnie od kończącej się operacji w przestrzeni powietrznej. Jak państwo doskonale wiecie, trwa analiza przez wiele polskich służb zniszczeń na terenie Polski, łączy się to jednocześnie z tymi Polakami, których ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości czy ich nieruchomości. Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację. To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło. W całym tym procesie, szanowni Państwo, pozostawałem także w regularnym kontakcie z prezydentami naszych państw sojuszniczych, a także z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. To jest bezprecedensowy moment – mówił prezydent.

Po wystąpieniu prezydenta głos zabrał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz. Podkreślił, że polski system obrony zadziałał, a współpraca między najważniejszymi instytucjami przebiega bez zarzutu.

– Chciałem tylko potwierdzić, powtórzyć to wszystko, co mówił Pan Prezydent, co Państwo mogli przeczytać w różnych komunikatach jeszcze z nocy, z drugiej, trzeciej w nocy. Tak jak powiedział Pan Prezydent, cały system naszej obrony zadziałał, wojsko, dowództwo operacyjne informowało mnie i Pana Prezydenta na bieżąco o aktualnej sytuacji. Pan Premier oświadczył całkiem niedawno, że część dronów została strącona – mówił Cenckiewicz.

Szef BBN nie ukrywał jednak, że sytuacja była bezprecedensowa. – Nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było – podkreślił.

Jednocześnie zaapelował o ostrożność wobec pojawiających się w sieci spekulacji. – Wiem, że jest bardzo dużo dezinformacji w mediach, bardzo dużo fałszywych informacji, więc jeszcze raz apeluję o to, żeby całą uwagę skupiać na komunikatach oficjalnych, komunikatach państwowych – dodał.

Szef BBN, Sławomir Cenckiewicz, podkreślił, że polska obrona zadziałała, choć skala ataku była bezprecedensowa.

– Cały system naszej obrony zadziałał, wojsko informowało mnie i pana prezydenta na bieżąco. Pan premier oświadczył, że część dronów została strącona. Nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było – zaznaczył.

Zaapelował także o korzystanie wyłącznie z komunikatów państwowych, ostrzegając przed dezinformacją w mediach społecznościowych.

„Nie byłaby możliwa ta reakcja bez sojuszników”

W kolejnym wystąpieniu Cenckiewicz wskazał na znaczenie współpracy międzynarodowej.

– Trzeba w pełni przeanalizować to, co się wydarzyło, żeby skutecznie się przed tego typu atakami bronić. Polska armia jest w procesie modernizacji, ale pełna zdolność operacyjna będzie możliwa za kilka lat. Dlatego niezbędna jest sojusznicza współpraca i można powiedzieć – tej nocy zneutralizowanie zagrożeń było możliwe dzięki pomocy naszych sojuszników – podkreślił.

Szef BBN przypomniał, że decyzja o uruchomieniu artykułu 4 NATO należy do premiera i rządu.

– Prezydent i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stoją jednak na podobnym stanowisku jak polski rząd: artykuł czwarty powinien zostać zastosowany – dodał.

Sytuacja bez precedensu

Zdaniem władz to największy incydent z użyciem dronów wobec Polski od początku wojny w Ukrainie. Analiza skutków ataku ma zostać przedstawiona w ciągu najbliższych 48 godzin.

Polityka SE Google News
M. BŁASZCZAK: SIKORSKI ZACHOWUJE SIĘ JAKBY MIAŁ 12 LAT
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ
KAROL NAWROCKI