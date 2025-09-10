Rosyjskie drony w Polsce. Donald Tusk ujawnia przebieg zdarzeń!

Donald Tusk w Sejmie przedstawił informację uzyskaną od szefa Sztabu Generalnego. Wynika z niej, że wojsko po raz pierwszy usłyszało o zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę ok. 22:06 w dniu 9 września. Uwagę zwrócił rozmach działania. - Ok. 22:30 odnotowaliśmy pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską, ostatnie, jakie odnotowaliśmy, miały miejsce ok. 6:30. Daje to pojęcie o skali - podkreślił premier.

Precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń, konkretnych naruszeń przestrzeni powietrznej. To nie są ostateczne dane

- dodał szef rządu. Kluczowe są słowa szefa rządu o rozmowach z naszymi sojusznikami z NATO. - Konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4. NATO - zdradził Donald Tusk. Wdrożenie artkułu ma być dopiero wstępem do dalszych działań. - Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - podkreślił szef rządu.

