Drony nad Polską. Co z artykułem 5 NATO? Czy może zostać wdrożony? Karol Nawrocki mówi o artykule 4 NATO

Po tym, gdy rosyjskie drony wtargnęły do Polski, głos zabrały najważniejsze osoby w państwie, a także nasi sojusznicy z NATO. Prezydent Karol Nawrocki o sytuacji dowiedział się około 3 w nocy. - Byłem w kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także, co najważniejsze, z dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Kliszem, który dowodził całą operacją i szefem sztabu WP panem gen. Władysławem Kukułą - powiedział prezydent po naradzie. Jak ujawnił Karol Nawrocki, podczas narady dyskutowano o "możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu NATO". Czym jest artykuł 4 NATO?

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron

- taki zapis znajduje się we wspomnianym artykule.

Znacznie poważniejsze konsekwencje ma konsekwencje na artykuł 5 NATO: