Drony nad Polską. Co z artykułem 5 NATO? Czy może zostać wdrożony? Karol Nawrocki mówi o artykule 4 NATO

Po tym, gdy rosyjskie drony wtargnęły do Polski, głos zabrały najważniejsze osoby w państwie, a także nasi sojusznicy z NATO. Prezydent Karol Nawrocki o sytuacji dowiedział się około 3 w nocy. - Byłem w kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także, co najważniejsze, z dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Kliszem, który dowodził całą operacją i szefem sztabu WP panem gen. Władysławem Kukułą - powiedział prezydent po naradzie. Jak ujawnił Karol Nawrocki, podczas narady dyskutowano o "możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu NATO". Czym jest artykuł 4 NATO?
Dron uszkodził dach domu w Wyrykach. Odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach
Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron
- taki zapis znajduje się we wspomnianym artykule.
Nocny atak rosyjskich dronów i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tak wyglądał przebieg zdarzeń
Znacznie poważniejsze konsekwencje ma konsekwencje na artykuł 5 NATO:
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.