Świat wspiera Polskę. Zobacz co najważniejsi przywódcy mówią o dronowym ataku

Emanuel Macron (48 l.), premier Francji: Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji. Ponawiam wobec narodu polskiego i jego rządu nasze pełne wyrazy solidarności. Wkrótce odbędę rozmowę z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte. Nie pójdziemy na żadne kompromisy w kwestii bezpieczeństwa Sojuszników.

Mark Rute (58 l.), sekretarz generalny NATO: Będziemy monitorować sytuację na naszej wschodniej flance. Nasze systemy obrony powietrznej są stale w gotowości. To, co widzieliśmy, było bardzo skuteczną reakcją NATO i sojuszników, w tym oczywiście samej Polski, ale także Holandii, Włoch i Niemiec. Wtargnięcie dronów na terytorium Polski, celowe albo niecelowe, jest absolutnie niebezpieczne. Pełna ocena zdarzenia jest w toku. Mój komunikat dla Putina jest jasny: przerwij wojnę w Ukrainie, nie naruszaj przestrzeni sojuszników

Keir Starmer (63 l.), premier Wielkiej Brytanii: Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie. Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy