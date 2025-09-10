Świat wspiera Polskę. Zobacz co najważniejsi przywódcy mówią o dronowym ataku

Polska na czołówkach światowych mediów
- Polska po raz pierwszy zestrzeliła rosyjskie drony w swojej przestrzeni powietrznej – informuje amerykańska stacja CNN. - Donald Tusk bije na alrm w NATO – to już niemiecki „Bild”. Z kolei brytyjski „The Sun” donosi o testowaniu Zachodu i uruchomieniu artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Od środy świat skupia wzrok na tym co dzieje się w Polsce. Niezwykle istotne są też reakcje naszych sojuszników. I tak prezydent Francji Emanuel Macron (48 l.) wezwał Rosję do zakończenia tej eskalacji, a szef rządu Wilekiej Brytanii Keir Starmer (63 l.) potępił „bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO”, nazywając jednocześnie działania Moskwy „skrajnie lekkomyślnymi”.
Emanuel Macron (48 l.), premier Francji: Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji. Ponawiam wobec narodu polskiego i jego rządu nasze pełne wyrazy solidarności. Wkrótce odbędę rozmowę z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte. Nie pójdziemy na żadne kompromisy w kwestii bezpieczeństwa Sojuszników.
Mark Rute (58 l.), sekretarz generalny NATO: Będziemy monitorować sytuację na naszej wschodniej flance. Nasze systemy obrony powietrznej są stale w gotowości. To, co widzieliśmy, było bardzo skuteczną reakcją NATO i sojuszników, w tym oczywiście samej Polski, ale także Holandii, Włoch i Niemiec. Wtargnięcie dronów na terytorium Polski, celowe albo niecelowe, jest absolutnie niebezpieczne. Pełna ocena zdarzenia jest w toku. Mój komunikat dla Putina jest jasny: przerwij wojnę w Ukrainie, nie naruszaj przestrzeni sojuszników
Keir Starmer (63 l.), premier Wielkiej Brytanii: Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie. Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy
Wołodymyr Zełenski (47 l.), prezydent Ukrainy: Już w nocy siły ukraińskie informowały stronę polską odpowiednimi kanałami o ruchu rosyjskich dronów. Ukraina jest gotowa rozszerzyć współpracę z partnerami w celu zapewnienia niezawodnej ochrony przestrzeni powietrznej. Abyśmy mogli nie tylko wymieniać się informacjami i danymi wywiadowczymi, ale także podejmować realne wspólne działania, gwarantujące bezpieczeństwo sąsiadom. Rosja musi czuć, że Europejczycy wiedzą, jak się bronić.
Ursula von der Leyen (67 l.), przewodnicząca Komisji Europejskiej: Głównym zagrożeniem jest dziś Rosja. Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez drony Shahed. Europa jest po stronie Polski. Wyrażamy naszą pełną solidarność. Przesłanie Putina jest jednoznaczne, nasza odpowiedź musi być podobnie jednoznaczna. Powinniśmy jak najszybciej pracować nad rozwiązaniem, służącym finansowaniu działań wojennych Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów.