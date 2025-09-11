Polacy boją się wojny. Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Polacy świadomi zagrożeń

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o zestrzeleniu bezzałogowców. Odnaleziono 16 maszyn, trwają poszukiwania trzech kolejnych. Na wniosek Polski NATO podjęło decyzję o uruchomieniu procedury konsultacji z artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Solidarność z Warszawą wyrazili przywódcy sojuszniczych krajów ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, czy Wielką Brytanią na czele. - Czy Polsce grozi wojna? - takie pytanie usłyszeli ankietowani już po wspominanych wydarzeniach. 55% z nich odpowiedziało twierdząco, a 45% było przeciwnego zdania. Wynikami sondażu zaskoczony nie jest generał Roman Polko. - To dobrze, że jest świadomość istniejących zagrożeń. Dzięki temu, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczna może być Rosja, akceptują tak znaczący wzrost wydatków na obronność - mówi był dowódca jednostki GROM.

A co sam generał Polko odpowiedziałby na pytanie postawione w sondażu? - Musiałbym doprecyzować, o jaką wojnę chodzi. Przecież już teraz twa wojna w cyberprzestrzeni, możemy też mówić o innych elementach wojny hybrydowej. To dzisiaj jest niezwykle pojemny termin - twierdzi doświadczony generał.

Według najświeższych danych przekazanych przez policję, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

