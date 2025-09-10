Donald Tusk zwołał nagłą konferencję. "Sytuacja jest poważna, musimy się przygotować na różne scenariusze"

Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę.

Wojsko zestrzeliło obiekty, a premier Tusk zapewnił o eliminacji zagrożenia i wzorowej współpracy służb.

Trwają poszukiwania szczątków dronów i konsultacje z sojusznikami NATO.

Dowiedz się, jak rząd reaguje na sytuację i jakie kroki podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

"Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - napisano w oficjalnym, nocnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polska przestrzeń wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. Od godz. 8 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się rząd. "W obszarze Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń" - poinformował minister energii Miłosz Motyka w środę na platformie X. "Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało DORSZ około godz. 8.

Donald Tusk: "Sytuacja jest poważna, ale nie ma powodu do paniki"

Tuż przed rozpoczęciem się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów głos zabrał premier Donald Tusk. "W nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Wyrazy uznania dla pilotów, którzy brali udział w tej akcji. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców. Bardzo za to dziękuję. Mamy do czynienia prawdopodobnie z prowokacją na bardzo dużą skalę. Jesteśmy w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, by móc skutecznie działać w przypadku kolejnych tego typu sytuacji. Wszyscy nasi sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie. Powoli otwieramy lotniska, nie ma żadnych ofiar. Zamknięcie lotnisk było wymuszone ze względu na potrzeby operacyjne. Pewnie będą jakieś opóźnienia, ale na pewno wszyscy państwo rozumieją potrzebę tego typu działania" - powiedział premier.

Premier Donald Tusk: "Wszystkie instytucje działają jak jedna pięść"

"Jestem w stałym kontakcie z panem prezydentem, od wielu godzin rozmawiamy i oceniamy skutki tych dramatycznych wydarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby. To pokazuje jak ważne są inwestycje i proste procedury. Teraz one zadziałały. Kiedy byłem dziś w nocy w dowództwie operacyjnym z uznaniem śledziłem działania służb. Wzorowa decyzyjność. Ta akcja trwa nadal - mówię o poszukiwaniu szczątków i identyfikacji zdarzeń. Trwają konsultacje z sojusznikami. Chcę podkreślić, że współpraca jest wzorowa. Rozmawiałem z prezydentem, zaraz będę rozmawiać z marszałkiem Sejmu. Wszystkie instytucje działają jak jedna pięść. Jesteśmy dobrze przygotowani, by odeprzeć tego typu ataki. Sytuacja jest poważna, musimy się przygotować na różne scenariusze. Teraz mogę opowiedzieć, że ten pierwszy egzamin został zdany. Nie ma powodu do paniki, życie będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkim, co się dzieje. Ale w tej chwili nie ma powodu, by wprowadzać restrykcje, które utrudniałyby życie obywateli".

Tusk: "Zwracam się do wszystkich, bez wyjątku"

"Zwracam się do wszystkich bez wyjątku - aby byli wrażliwi na próby prowokacji, dezinformacji i siania paniki. Wszyscy musimy zdać egzamin z obywatelskiej i politycznej odpowiedzialności. Nie możemy się poddawać takim atakom. Ustaliliśmy z prezydentem, że te polityczne komunikaty będziemy formowali wspólnie. Teraz mamy posiedzenie rządu, będziemy cały dzień działać, żeby reagować na wszystkie niespodziewane sytuacje, choć teraz sytuacja wydaje się być pod kontrolą".

