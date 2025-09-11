Szymon Hołownia zwrócił się do Czech. Tak chcą pomóc Polsce po ataku dronów

Czechy jako pierwsze państwo NATO zadeklarowały konkretne wsparcie dla Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Czechy zaoferowały wysłanie do Polski 100 żołnierzy i trzech śmigłowców, co podkreśla solidarność i gotowość do współpracy w obliczu zagrożeń.

Przewodnicząca Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Marketa Pekarova Adamova zaznaczyła, że atak na Polskę jest atakiem na całą Europę i konieczne jest przejście od słów do czynów.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że deklaracja czeskiego wsparcia jest "bardzo dobrym sygnałem" i wyraził nadzieję, że inne państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego pójdą w ślady Czech, oferując Polsce podobne, a nawet idące dalej deklaracje. Wskazał, że Rosja "prowokuje w sposób absolutnie bezprecedensowy", co wymaga zdecydowanej i skoordynowanej odpowiedzi ze strony NATO. Czeska oferta, obejmująca wysłanie grupy zadaniowej śmigłowców i 100 żołnierzy, świadczy o głębokim zrozumieniu powagi sytuacji i gotowości do podjęcia konkretnych działań w celu wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego.

"Atak na Polskę to atak na całą Europę"

Marketa Pekarova Adamova, przewodnicząca Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, podkreśliła, że jej wizyta w Polsce odbywa się w "trudnej sytuacji, nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej Europy". Stwierdziła, że "atak na Polskę kilkunastu dronów (...) był przypomnieniem, że musimy nadal starać się o nasze bezpieczeństwo". Zaznaczyła, że "atak na Polskę jest atakiem na nas wszystkich, również na Republikę Czeską", dodając, że "wczoraj to była Polska, jutro mogą to być Czechy". Ta perspektywa jasno pokazuje, że Czesi postrzegają zagrożenie jako wspólne i są gotowi do wspólnej obrony.

Czeska pomoc

Pekarova Adamova podkreśliła konieczność przejścia "od słów do czynów", co znalazło odzwierciedlenie w konkretnej deklaracji pomocy. Zapewniła, że Czechy są gotowe do dalszej pomocy, jeśli będzie takie zainteresowanie ze strony Polski. Czeska inicjatywa może stać się wzorem do naśladowania dla innych członków NATO, demonstrując, że solidarność w ramach Sojuszu nie ogranicza się do deklaracji, ale przekłada się na konkretne działania wspierające bezpieczeństwo i stabilność w regionie. W obliczu rosnących napięć, szybka i zdecydowana reakcja sojuszników jest kluczowa dla odstraszania agresorów i zapewnienia pokoju.

