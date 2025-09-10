Rosyjskie ataki na Polskę: Gen. Kraszewski mówi o prawdziwych intencjach

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-10 11:52

W nocy z 9 na 10 września 2025 r. rosyjskie drony co najmniej 19 razy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Według generała brygady w stanie spoczynku Jarosława Kraszewskiego, Rosja realizuje w ten sposób kilka celów. Zdaniem eksperta Kreml przygotowuje nowy atak na Ukrainę, prawdopodobnie na Lwów.

Jarosław Kraszewski

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express

Jaki jest cel Rosji?

Gen. Kraszewski, uznany ekspert ds. artylerii, dronów i bezpieczeństwa narodowego, były dyrektor w BBN, w rozmowie z TVN24 przedstawił swoją analizę dużej liczby naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. „Te działania służą temu, żebyśmy my, jako Polacy, i cała społeczność międzynarodowa popierająca Ukrainę, przestali ją wspierać. Rosja chce wywołać u nas przekonanie, że to przez Ukraińców. Trzeba być na to odpornym i nie pozwolić wmanewrować się w rozgrywki kremlowskich propagandystów” – powiedział Jarosław Kraszewski.

Rosyjskie drony nad Polską. "Nie ma wątpliwości, że to akt wojny ze strony Rosji"

Według eksperta ataki dronowe na Polskę nieprzypadkowo zbiegają się z przygotowaniami do rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad-2025, które mogą sygnalizować plany kolejnego uderzenia na Ukrainę. „Rosjanie odnoszą sukcesy na kierunku wschodnim między Ukrainą a Donieckiem i chcą to maksymalnie wykorzystać. Moim zdaniem dojdzie do uderzenia pomocniczego, np. z północy. Nie wiem, czy będzie to z terytorium Białorusi, czy Federacji Rosyjskiej, ale celem będzie Lwów” – uważa gen. Kraszewski.

Ukraina musi zmagać się z nowym frontem

„Rosjanie będą chcieli zmusić dowódców sił zbrojnych Ukrainy do zmiany rozmieszczenia wojsk, co znacząco wpłynie na ich niekorzyść” – dodaje ekspert, określając atak dronowy na Polskę jako rosyjski „strzał we własną potylicę”.

PILNE! Rosja reaguje ws. ataku dronów. "Tusk nie ma żadnych dowodów"

„Pokazaliśmy, że mimo tragedii w Radomiu (katastrofa myśliwca F-16), nasze lotnictwo nadal funkcjonuje. Jesteśmy silnym elementem sojuszniczych sił powietrznych. Mamy wszystkie kluczowe komponenty wspierające nas w patrolowaniu i monitorowaniu sytuacji wzdłuż granicy oraz na Ukrainie. Reakcja Polski była prawidłowa. Pokazaliśmy, że wszystko, co nadleci, będzie strącane, i nie damy się zastraszyć prowokacjami” – tłumaczy Kraszewski.

Generał ostrzega, że Rosjanie mogą dążyć do sprowokowania Polski do przypadkowego zestrzelenia obiektu nad terytorium Białorusi, co mogliby wykorzystać do oskarżenia nas o udział w wojnie.

Dron w Cześnikach
10 zdjęć
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ATAK