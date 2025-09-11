Orban odniósł się do ataku rosyjskich dronów na Polskę. Szybka, kąśliwa riposta Sikorskiego

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-11 9:07

W nocy z 9 na 10 września doszło do kilkunastu naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Sytuacja ta sprowokowała do stanowczej deklaracji Viktora Orbana. Jego słowa wsparcia dla naszego kraju nie spodobały się jednak Radosławowi Sikorskiemu. Minister spraw zagranicznych bardzo kąśliwie odpowiedział węgierskiemu premierowi!

Victor Orban, Radosław Sikorski

i

Autor: PAP/EPA, PAP/Leszek Szymański/ PAP
  • Premier Węgier Viktor Orbán skomentował atak rosyjskich dronów na Polskę.
  • Jego słowa szybko spotkały się z ripostą ze strony szefa polskiej dyplomacji, Radosława Sikorskiego.
  • Co dokładnie powiedział Orbán i jak zareagował Sikorski?

Wpis Orbana

Od naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do których doszło w nocy z wtorku na środę, kraje z całego świara wyrażają wsparcie naszemu krajowi i podkreślają, że zachowanie Rosji jest nieakceptowalne. Na działania wojsk Władimira Putina zareagował także premier naszych tzw. bratanków, czyli Viktor Orban. - Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską po ostatnim incydencie z udziałem dronów. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest niedopuszczalne. Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna i racjonalna - napisał na platformie X.

Jednocześnie Orban nawiązał także do "działań na rzecz pokoju" podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa. - Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem i niebezpieczeństwami. Czas to powstrzymać! W tym celu wspieramy wysiłki prezydenta Donalda Trumpa na rzecz pokoju - podsumował.

Galeria poniżej: Drony nad Polską

Drony nad Polską
42 zdjęcia

Riposta Sikorskiego

Teoretycznie życzliwy nam wpis Orbana nie przypadł jednak do gustu Radosławowi Sikorskiemu. Szef polskiego MSZ nie omieszkał więc kąśliwie mu odpowiedzieć. - Nie, Victorze. Ten incydent dowodzi, że powinieneś wybrać stronę i potępić rosyjską agresję - zaczął z tzw. "grubej rury".

- Prosimy Cię o odblokowanie wypłaty funduszy unijnych na obronność, zatwierdzenie surowszych sankcji wobec agresora i wycofanie weta wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej - dodał.

RADOSŁAW SIKORSKI
VICTOR ORBAN