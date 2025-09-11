Bielan w PE: „Rosyjskie drony to ostatni znak ostrzegawczy”. Brudziński ostrzega przed atakiem na Zachód

Debata w PE po ataku dronów na Polskę,

Strasburg o bezpieczeństwie Europy,

Europa reaguje na rosyjską prowokację,

Rosyjskie drony tematem numer jeden w Strasburgu.

Bielan: „Putin rozumie tylko język siły”

Adam Bielan w swoim wystąpieniu przypomniał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi w 2008 roku.

– Rosyjskie drony nad Polską to być może już ostatni znak ostrzegawczy. Znak, że polityka wobec Rosji Putina oparta na nieustannym szukaniu z nim porozumienia osiągnęła swój koniec. Putin rozumie tylko język siły, a każde zachowanie, które w naszym zachodnim rozumieniu jest przejawem rozsądku i kompromisu, dla niego jest znakiem słabości – mówił Bielan.

Europoseł podkreślił, że Zachód przez lata ignorował ostrzeżenia Warszawy.

– Niestety, kiedy polski prezydent, śp. Lech Kaczyński mówił w 2008 roku, że rosyjska agresja na Gruzję jest wstępem do kolejnych, Zachód udawał, że nie rozumie. Pani Merkel i kolejne rządy niemieckie promowały Nord Stream – przypomniał.

Brudziński: „Nie powstrzymamy Putina Zielonym Ładem”

Mocne słowa padły także z ust Joachima Brudzińskiego. Europoseł PiS skrytykował unijne priorytety i ostrzegł, że wojna może szybko przenieść się na Zachód.

– Dziś te słowa [Lecha Kaczyńskiego] wracają do nas w sytuacji, w której nad polskim niebem pojawiły się rosyjskie drony. (…) Tym Putina nie powstrzymamy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nad Berlinem, Paryżem, być może Strasburgiem pojawią się rosyjskie drony – mówił.

Brudziński ostro ocenił priorytety Unii Europejskiej, wskazując, że zamiast koncentrować się na Zielonym Ładzie i umowie Mercosur, Europa powinna skupić się na realnym bezpieczeństwie i odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Podkreślił, że reakcja musi być szybka i stanowcza, a nie ograniczać się do dyplomatycznych deklaracji.

Polacy w PE jednym głosem

Mentzen o obronie Polski: „Nie powstrzymamy wroga dobrą atmosferą”

Debata w Strasburgu została zorganizowana na wniosek europosłów PO i PiS, co pokazuje, że w sprawach bezpieczeństwa udało się ponad politycznymi podziałami wypracować wspólne stanowisko. Polscy politycy apelowali o wzmocnienie wschodniej flanki NATO i o solidarność całej Europy z Polską jako państwem frontowym.

Poniżej galeria zdjęć Adama Bielana

Express Biedrzyckiej - MIECZYSŁAW BIENIEK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Polska powinna przyspieszyć zakupy systemów antydronowych? Tak, to dziś absolutny priorytet bezpieczeństwa Tak, ale z rozsądkiem, najpierw strategia, potem wydatki Nie, obecne środki obrony są wystarczające