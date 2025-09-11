Bielan w PE: „Rosyjskie drony to ostatni znak ostrzegawczy”. Brudziński ostrzega przed atakiem na Zachód

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-11 13:03

Adam Bielan w Parlamencie Europejskim ostrzegł, że rosyjskie drony nad Polską to być może „ostatni dzwonek” dla Europy. Polityk mówił, że Zachód musi porzucić politykę ustępstw wobec Putina. W debacie mocno głos zabrał też Joachim Brudziński, który stwierdził, że jeśli reakcja UE będzie spóźniona, rosyjskie drony mogą wkrótce pojawić się nad Berlinem i Paryżem.

Adam Bielan

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Adam Bielan
  • Debata w PE po ataku dronów na Polskę,
  • Strasburg o bezpieczeństwie Europy,
  • Europa reaguje na rosyjską prowokację,
  • Rosyjskie drony tematem numer jeden w Strasburgu.

Bielan: „Putin rozumie tylko język siły”

Adam Bielan w swoim wystąpieniu przypomniał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi w 2008 roku.

– Rosyjskie drony nad Polską to być może już ostatni znak ostrzegawczy. Znak, że polityka wobec Rosji Putina oparta na nieustannym szukaniu z nim porozumienia osiągnęła swój koniec. Putin rozumie tylko język siły, a każde zachowanie, które w naszym zachodnim rozumieniu jest przejawem rozsądku i kompromisu, dla niego jest znakiem słabości – mówił Bielan. 

Europoseł podkreślił, że Zachód przez lata ignorował ostrzeżenia Warszawy.

– Niestety, kiedy polski prezydent, śp. Lech Kaczyński mówił w 2008 roku, że rosyjska agresja na Gruzję jest wstępem do kolejnych, Zachód udawał, że nie rozumie. Pani Merkel i kolejne rządy niemieckie promowały Nord Stream – przypomniał.

Brudziński: „Nie powstrzymamy Putina Zielonym Ładem”

Mocne słowa padły także z ust Joachima Brudzińskiego. Europoseł PiS skrytykował unijne priorytety i ostrzegł, że wojna może szybko przenieść się na Zachód.

– Dziś te słowa [Lecha Kaczyńskiego] wracają do nas w sytuacji, w której nad polskim niebem pojawiły się rosyjskie drony. (…) Tym Putina nie powstrzymamy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nad Berlinem, Paryżem, być może Strasburgiem pojawią się rosyjskie drony – mówił. 

Brudziński ostro ocenił priorytety Unii Europejskiej, wskazując, że zamiast koncentrować się na Zielonym Ładzie i umowie Mercosur, Europa powinna skupić się na realnym bezpieczeństwie i odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Podkreślił, że reakcja musi być szybka i stanowcza, a nie ograniczać się do dyplomatycznych deklaracji.

Polacy w PE jednym głosem

Mentzen o obronie Polski: „Nie powstrzymamy wroga dobrą atmosferą”

Debata w Strasburgu została zorganizowana na wniosek europosłów PO i PiS, co pokazuje, że w sprawach bezpieczeństwa udało się ponad politycznymi podziałami wypracować wspólne stanowisko. Polscy politycy apelowali o wzmocnienie wschodniej flanki NATO i o solidarność całej Europy z Polską jako państwem frontowym.

Poniżej galeria zdjęć Adama Bielana

Polityka SE Google News
Bielan wprowadza swoich do rządu
6 zdjęć
Express Biedrzyckiej - MIECZYSŁAW BIENIEK
Sonda
Czy Polska powinna przyspieszyć zakupy systemów antydronowych?
Express Biedrzyckiej
Rosyjskie DRONY w POLSCE! Atak na CZŁONKA NATO! JESTEŚMY w STANIE WOJNY z ROSJĄ? Jak ZAREAGUJE NATO? EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARLAMENT EUROPEJSKI