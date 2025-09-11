„Sprawdzali, czy będziemy się kłócić”. Szłapka o prowokacji z dronami

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-11 10:09

Adam Szłapka, rzecznik rządu, w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 ocenił, że nocne wydarzenia były nie tylko sprawdzianem wojskowym, ale też politycznym. Jego zdaniem Rosja i Białoruś chciały sprawdzić, jak zareagują polskie władze i czy w kraju wybuchnie polityczna awantura.

Adam Szłapka

i

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express
  • Drony, które wleciały do Polski, były wabikami, testem reakcji obrony powietrznej
  • Szłapka: „Procedury zadziałały wzorowo, sojusznicy byli gotowi”
  • Atak miał także wymiar polityczny, celem było wywołanie chaosu i kłótni w Polsce
  • Rzecznik chwalił współpracę rządu, prezydenta i wojska „Polskie instytucje zdały test”
  • Podkreślił, że w kryzysie kluczowa jest jedność i chłodna reakcja

„To były wabiki, nie uzbrojone drony”

Szłapka wyjaśnił, że w przestrzeń powietrzną Polski wleciały nieuzbrojone drony – tzw. wabiki, których celem było przede wszystkim sprawdzenie gotowości polskich systemów obrony powietrznej i reakcji sojuszników.

– Myślę, że wszystkie procedury zadziałały wzorowo – zareagowało wojsko, zareagowało NATO, sojusznicy byli w pełnej gotowości – stwierdził.

„Test polityczny”

Rzecznik rządu podkreślił, że prowokacja miała także wymiar czysto polityczny.

– Chodziło o sprawdzenie, jak zareagują polskie władze, czy zacznie się piekło polityczne, czy będziemy się kłócić i przerzucać odpowiedzialnością, czy też będziemy współpracować. Moim zdaniem polskie instytucje zdały ten test wzorowo – ocenił Szłapka.

Według Adama Szłapki kluczowe było to, że w sytuacji kryzysowej rząd, prezydent i wojsko działali wspólnie i spójnie. Dzięki temu, jak ocenił, Rosji nie udało się osiągnąć swojego głównego celu, czyli wywołania chaosu wewnętrznego i politycznej wojny w Polsce. Zdaniem Szłapki właśnie taka jedność i szybka reakcja to najlepszy dowód, że państwo potrafi bronić się nie tylko przed fizycznym atakiem, ale i przed psychologiczną prowokacją.

Współpraca ponad podziałami

Dramatyczne słowa Tuska w Łasku: „Polscy piloci ocalili Polskę!”. Premier dziękuje bohaterom nieba

Rzecznik rządu podkreślił, że nocny incydent był także testem dojrzałości polskiej sceny politycznej. Pokazał, że w sytuacji zagrożenia można odłożyć spory na bok i działać razem, ponad partyjnymi podziałami. Szłapka wskazał, że odpowiedzialna postawa władz pozwoliła uspokoić emocje i uniknąć przerzucania się winą, co mogłoby zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę.

Według niego taka współpraca powinna stać się standardem przy podobnych kryzysach, bo tylko wtedy możliwe jest skuteczne odstraszanie agresora i budowanie wiarygodności Polski w oczach sojuszników.

Test zdany, ale czujność obowiązkowa

Komentując całą sytuację, Szłapka stwierdził, że Polska zdała ten wielopoziomowy test, zarówno militarny, jak i polityczny. Wojsko zareagowało błyskawicznie, procedury zadziałały, a władze mówiły jednym głosem. Jednocześnie ostrzegł, że podobne prowokacje mogą się powtarzać, a Rosja i Białoruś będą nadal próbowały testować zarówno polską obronę, jak i odporność społeczeństwa na dezinformację.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku

Polityka SE Google News
Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku
18 zdjęć
Express Biedrzyckiej - MIECZYSŁAW BIENIEK
Sonda
Jak oceniasz reakcję polskich służb na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM SZŁAPKA