Polska przestrzeń powietrzna "WIELOKROTNIE NARUSZONA"! Rosyjskie drony w akcji

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-10 4:39

Koszmarny oficjalny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ogłoszono późną nocą z wtorku na środę! Jak poinformowano, w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony armii Władimira Putina! Wskazano, że aż trzy województwa są zagrożone!

- Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów - czytamy.

- Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie - alarmowano. - Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.#PołączeniDlaBezpieczeństwa🤝#JointForSecurity - dodano na koniec.

Głos w sprawie zabrał już sam premier Donald Tusk. - Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego - napisał.

- Rosja atakuje sojusznika NATO Polskę irańskimi dronami Shahed niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za szybką reakcję na nieustającą, niczym niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i zaangażowanym narodom. Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia obowiązkowych sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej. Putin nie zadowala się już tylko porażką na Ukrainie, bombardując matki i dzieci, ale teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że Rosja nie zna granic. Wolne narody nauczą Rosję granic - napisał na platformie X kongresmen Partii Republikańskiej Joe Wilson.

Galeria poniżej: Drony Shahed 136

Drony Shahed 136
6 zdjęć
Słyszałem jak dron leci nad nami
