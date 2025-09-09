Tusk nie mógł się powstrzymać i wypalił do Nawrockiego. Jedno zdanie i cisza

Karol Nawrocki w Helsinkach: „Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce”

Prezydent: „Szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA”

Donald Tusk odpowiada na X: „Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?”

Awantura o słowa o Trumpie

Podczas konferencji prasowej w Helsinkach Karol Nawrocki został zapytany o dawne słowa Donalda Tuska, który nazwał obecnego prezydenta USA rosyjskim agentem.

„Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce” – mówił Nawrocki.

Jednocześnie podkreślił, że niezależnie od sporów politycznych dba o relacje z Amerykanami.

„Szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje” – stwierdził.

Tusk ripostuje

Premier natychmiast odpowiedział na słowa prezydenta. W emocjonalnym wpisie na X podkreślił, że takie wypowiedzi uderzają w interes państwa.

„Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?” – napisał Tusk.

O sankcjach wobec Rosji

Podczas tej samej konferencji w Helsinkach prezydent Nawrocki odniósł się do wojny w Ukrainie.

„Popieram kolejne pakiety sankcji, jak również sankcje wtórne” – zadeklarował, wskazując, że dotychczasowe restrykcje już uderzają w rosyjską gospodarkę.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb przyznał, że Europa i USA muszą ściślej koordynować politykę sankcyjną.

„Europa i Stany Zjednoczone koordynują teraz swoją politykę sankcyjną wobec Rosji i myślę, że to dobra wiadomość” – zaznaczył.

Polityczna wojna na górze

Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim to kolejny dowód na narastający konflikt między rządem a prezydentem. Choć obaj podkreślają konieczność wspólnych działań wobec Rosji, to nie szczędzą sobie wzajemnych oskarżeń i publicznych przytyków.

