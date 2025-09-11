Watykan ostrzega przed eskalacją konfliktu po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę.

Kardynał Parolin podziela opinię prezydenta Włoch o niebezpieczeństwie "upadku w otchłań".

Prezydent Mattarella nawiązuje do analogii z 1914 rokiem i wybuchem I wojny światowej..

Watykan komentuje rosyjskie drony w Polsce. "Jesteśmy na krawędzi przepaści"

W czwartek 11 września kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, wyraził swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją międzynarodową. Kardynał Parolin podkreślił, że podziela opinię prezydenta Włoch, Sergio Mattarelliego, który dzień wcześniej również wyraził podobne obawy. "Uważam, że jesteśmy na krawędzi przepaści. Podzielam tę analizę w tym sensie, że jest eskalacja" – powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w rozmowie z dziennikarzami w Watykanie.

Parolin Dodał również, że "jesteśmy naprawdę w momencie wielkiego niebezpieczeństwa". Watykan wcześniej nie komentował incydentu w Polsce.

Prezydent Włoch: "ryzyko zmierzające ku konfliktowi o niewyobrażalnych rozmiarach"

Prezydent Mattarella w środę, odnosząc się do incydentu w Polsce, zaznaczył: "To, co wywołuje alarm, to fakt, że zmierza się ku krawędzi, z której można upaść w otchłań niekontrolowanej przemocy". Zwrócił także uwagę na groźby płynące z Kremla pod adresem państw europejskich, które uznał za alarmujące.

Włoski prezydent ostrzegł przed "ekstremalnie wysokim ryzykiem, że zmierza się ku konfliktowi o niewyobrażalnych i niekontrolowanych rozmiarach". Mattarella nawiązał również do wydarzeń z 1914 roku, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. "Brak rozwagi zachowań prowokuje konsekwencje, także kiedy się ich świadomie nie chce" – ocenił.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Dron uszkodził dom w woj. lubelskim