Mariusz Błaszczak nie ma wątpliwości, co powinna zrobić Polska. "Każdy dron powinien zostać zestrzelony"

Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, podczas sejmowej debaty stanowczo podkreślił, że nie wolno dopuścić do sytuacji, w której społeczeństwo przyzwyczai się do incydentów z dronami naruszającymi polskie terytorium. W jego opinii, każdy dron wlatujący w polską przestrzeń powietrzną powinien zostać zestrzelony.

- Nie wolno stwarzać wrażenia, że mamy się przyzwyczaić do tego, że drony będą wlatywały na terytorium naszego kraju, dlatego każdy dron, który wleci na terytorium Polski powinien zostać zestrzelony- mówił.

Błaszczak wyraził zadowolenie z faktu zestrzelenia rosyjskich dronów w środę, jednak zaznaczył, że aby takie działania były skuteczne i systematyczne, konieczne jest "zlikwidowanie zespołu prokuratorów, którzy w Siedlcach zajmują się stawianiem zarzutów dla żołnierzy polskiego wojska, którzy bronią polską granicę z użyciem broni."

System antydronowy

Kolejnym punktem, na który zwrócił uwagę Błaszczak, było niewykorzystanie polskiego systemu antydronowego na granicy. Zadał pytanie, dlaczego system ten nie jest rozstawiony ani modernizowany, sugerując, że przyczyną może być zainteresowanie Niemiec dostarczeniem Polsce własnego systemu antydronowego.

- Nie padła jasna odpowiedź na pytanie dlaczego ten system nie jest rozstawiony na polskiej granicy? Dlaczego nie jest modernizowany? Chyba, że dlatego, o czym można było przeczytać w dzisiejszych mediach, że Niemcy ubiegają się o to, żeby dostarczyć Polsce system antydronowy - stwierdził.

Apel do Władysława Kosiniaka-Kamysza

Na zakończenie swojego wystąpienia, Mariusz Błaszczak zwrócił się bezpośrednio do ministra Kosiniaka-Kamysza, przypominając mu o wcześniejszym żądaniu dymisji Błaszczaka w czasie trwania wojny za wschodnią granicą. Podkreślił, że ta sytuacja ukazuje "różnicę w podejściu do spraw państwowych."

- Panie ministrze, panie premierze pan się domagał mojej dymisji wtedy, kiedy za naszą wschodnią granicą toczyła się wojna, prawda? Tak było. I to jest też ta różnica w podejściu do spraw państwowych - podkreślił.

Debata w Sejmie ujawniła głębokie podziały w kwestii strategii obronnej Polski i reakcji na naruszenia przestrzeni powietrznej. Opozycja domaga się bardziej zdecydowanych działań i usprawnienia procedur, podczas gdy rząd podkreśla swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Dalsze losy polskiej obronności i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami z powietrza pozostają przedmiotem intensywnych dyskusji.

