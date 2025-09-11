Jak przetrwać atak dronów i rakiet – poradnik na sytuację zagrożenia krok po kroku

Alarm lotniczy - jak się zachować?

Rosyjskie atak z użyciem około 20 dronów, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 r. nie był na tyle poważny, by Siły Zbrojne ogłosiły alarm powietrzny. Wojsko zdecydowało się zestrzelić podejrzane obiekty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleciło w komunikatach zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z obiektami dronami, które spadły na ziemię. Co jednak zrobić, gdy nastąpi poważny atak z wykorzystaniem uzbrojonych dronów, rakiet lub samolotów i zostanie ogłoszony alarm przeciwlotniczy? Wyjaśnimy to w kilku punktach.

Przypominamy, że alarm przeciwlotniczy zostanie zasygnalizowany przerywanym dźwiękiem syreny, który trwa trzy minuty.

1. Zachowaj spokój

– Aby nie wpaść w panikę, trzeba wiedzieć, jak się zachować. Niestety nasze społeczeństwo nie jest w tym zakresie odpowiednio przeszkolone – przyznaje gen. Jarosław Kraszewski w rozmowie z „Super Expressem”. – Musimy być gotowi na atak i znać procedury (patrz: kolejne punkty poradnika), a w razie ogłoszenia alarmu powinniśmy pomóc naszym bliskim i sąsiadom, aby oni nie wpadli w panikę i umieli się właściwie zachować – dodaje ekspert.

2. Włącz radio lub telewizję

Włącz radio lub telewizję i wysłuchaj komunikatu dotyczącego zagrożenia oraz dalszych kroków, jakie należy podjąć (np. ewakuacja z zagrożonego obszaru).

3. Przygotuj najpotrzebniejsze rzeczy

Zabierz plecak ewakuacyjny. Jeśli go nie masz, weź najpotrzebniejsze rzeczy - butelkę wody, coś do jedzenia (np. batonik) oraz latarkę. – To podstawowe przedmioty, które pozwolą przetrwać pierwsze godziny lub pierwsze dni zagrożenia. Najważniejsza jest woda, bo bez jedzenia można przeżyć – tłumaczy gen. Kraszewski. – Warto mieć też apteczkę oraz podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, w tym korzystania z opaski uciskowej – dodaje.

Siepacze Putina atakują cywilów

4. Wyłącz światła i urządzenia elektroniczne

Zakręć gaz, zgaś wszystkie światła w domu/mieszkaniu oraz wyłącz urządzenia elektroniczne (telewizor, router Wi-Fi, komputer, telefon) i zachowaj ciszę. Telefon można ustawić w trybie samolotowym. – Niektóre drony są wyposażone w czujniki światła i dźwięku. Operator może skierować drona w stronę źródła światła, zakładając, że tam znajdują się ludzie. Wojna w Ukrainie pokazała, że Rosjanie często atakują obiekty mieszkalne – mówi generał.

5. Udaj się do bezpiecznego miejsca

Bezpieczne schronienie to podstawa przetrwania w sytuacji zagrożenia. Optymalne będzie dotarcie do schronu (lista schronów dostępna jest w internecie), ale można udać się do budynku niemieszkalnego: piwnicy, ziemianki, stodoły albo garażu. – W ostateczności może być pomieszczenie w naszym mieszkaniu, np. łazienka, ale ważne, żeby nie miała okien. Czasem sama eksplozja nie niszczy konstrukcji budynku, ale wybite szyby mogą stanowić dla nas zagrożenie – komentuje gen. Kraszewski.

6. Czekaj na dalsze instrukcje

Pozostań w schronieniu do chwili, gdy minie zagrożenie. Władze mogą ogłosić ewakuację. W takim przypadku należy udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki. W miejscu zbiórki będzie można poza tym otrzymać informacje na temat bieżącej sytuacji, a także podstawową pomoc (jedzenie, napoje, koce itd.). – Okoliczne miejsce zbiórki powinniśmy wszyscy znać. Rozpoznamy je, gdyż będzie oznaczone symbolem ludzików i strzałek na zielonym tle – podkreśla ekspert.

Warto dodać, że kiedy atak z powietrza ustanie, możemy natknąć się na szczątki statków, które spadną na ziemię. Nie należy się do nich zbliżać. W takiej sytuacji trzeba powiadomić służby (tel. 112).

