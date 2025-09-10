Zełenski: "Jesteśmy gotowi przekazać Polsce dane dotyczące ataku dronów"

Prezydent Zełenski oferuje Polsce pomoc Ukrainy w budowie systemu ochrony przed rosyjskimi dronami.

Wskazuje, że wtargnięcie rosyjskich dronów na polskie terytorium nie było przypadkowe, lecz celowe.

Tusk podkreśla, że Rosja wypowiedziała wolnemu światu konfrontację i zapowiada uruchomienie art. 4 NATO.

Sprawdź, jak Ukraina i Polska reagują na zagrożenie i co oznacza art. 4 NATO w tej sytuacji.

"Ukraina jest gotowa przekazać Polsce wszystkie niezbędne dane dotyczące tego rosyjskiego ataku. Ukraina gotowa jest również pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed takimi rosyjskimi zagrożeniami" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Zaznaczył, że pojawia się coraz więcej informacji o wtargnięciu rosyjskich dronów uderzeniowych na terytorium Polski. W ocenie Zełenskiego coraz więcej faktów wskazuje na to, że takie działania i kierunek ataku nie były przypadkowe. "Wcześniej miały już miejsce incydenty z pojedynczymi rosyjskimi dronami, które przekraczały granicę i pokonywały niewielką odległość na terytorium sąsiadów. Obecnie jednak obserwujemy znacznie większą skalę i celowość tych działań" - przekazał.

Zełenski: "Rosja musi poczuć"

Według Zełenskiego ważnym precedensem jest jednoczesne użycie lotnictwa bojowego kilku krajów europejskich w celu zestrzelenia rosyjskich środków rażenia i ochrony życia ludzkiego. "Ukraina od dawna proponuje partnerom stworzenie wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej i zapewnienie gwarantowanego zestrzelenia Szahedów, innych dronów i rakiet dzięki połączonym siłom naszego lotnictwa bojowego i obrony przeciwlotniczej" - napisał. I dodał: "Rosja musi poczuć, że odpowiedzią na ten eskalacyjny krok, a tym bardziej na próbę poniżenia jednego z kluczowych krajów europejskich, będzie jasna i zdecydowana reakcja wszystkich partnerów".

Donald Tusk: "Konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu"

Przypomnijmy, w nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Premier Donald Tusk przekazał, że wiele z dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną nadleciało bezpośrednio znad Białorusi. W Sejmie powiedział, że konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO. "Art. 4 to dopiero początek, będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia, to konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu". Zaapelował jednocześnie, by nie panikować.