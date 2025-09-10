Morawiecki apeluje o polski system antydronowy. „Postawmy na krajowe rozwiązania”

– Nie możemy na to pozwolić. Musimy budować polski system obrony przeciwpowietrznej, antydronowej i antyrakietowej. Musi on zależeć od naszych polskich prywatnych producentów – zaznaczył.

Polityk wezwał rządzących do natychmiastowych działań. – Apeluję o to do rządzących. Wzywam ministrów, wzywam urzędników, żeby robili wszystko, aby tutaj w Polsce taki system powstał i bronił naszego nieba – mówił.