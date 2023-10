Wyniki wyborów 2023. Kto będzie rządzić Polską? Najnowsze sondaże, przewidywania

12 października

Sondaże ciągle nie pokazują jednoznacznego rozstrzygnięcia w nadchodzących wyborach. Do ostatnich godzin będzie więc trwała walka o każdy głos. PiS i Platforma jeszcze raz zarzucają sieci tam, gdzie mogą złowić najwięcej elektoratu. Zobacz: Ujawniamy tajne plany PiS i PO! Od powodzenia tej akcji może zależeć wynik wyborów 2023

- Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 39 proc. badanych, a więc bez zmian w porównaniu z przeprowadzonym identyczną metodologią badaniem opublikowanym tydzień temu. Na Koalicję Obywatelską zamierza głosować 30 proc. badanych; to także wynik taki sam, jak w poprzedniej fali. 2 punkty procentowe zyskuje Lewica, która może liczyć na 11 proc. poparcia. Na Konfederację wskazało 9 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Trzecia Droga bez zmian - 8 proc., a więc wynik na granicy progu. Z kolei Bezpartyjni Samorządowcy mogą liczyć na 2 proc. poparcia - bez zmian - czytamy w nowym sondażu na portalu wPolityce.pl.

Tymczasem według sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" niedzielne wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 33,5 proc. ankietowanych. Koalicja Obywatelska może liczyć na 28 proc. głosów Polaków. Według sondażu w nowym Sejmie znajdą się także: Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe), Lewica oraz Konfederacja. Na Trzecią Drogę chce głosować 10,9 proc. ankietowanych. Lewica może liczyć na 10,1 proc. głosów, a Konfederacja - na 9,2 proc. Bezpartyjni Samorządowcy mogą liczyć zaledwie na 0,9 proc. głosów. Coraz mniejsza jest za to grupa niezdecydowanych. Zaledwie 7,1 proc. jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos.

Wybory już w nadchodzącą niedzielę, natomiast od soboty obowiązywać będzie już cisza wyborcza. Kandydującym nie pozostaje już zatem nic innego, jak odpalanie największych bomb przeciwko swoim przeciwnikom. Tym tropem poszedł sam Donald Tusk, który gościł w środowy wieczór u Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" Polsatu. W rozmowie lider PO odniósł się do rzekomych planów Jarosława Kaczyńskiego dotyczących wyjścia Polski z Unii Europejskiej i naprawdę wytoczył najcięższe możliwe oskarżenia. Tusk przekonywał, że dla lidera PiS "bycie w Unii Europejskiej jest trudnym do zniesienia ciężarem", o czym miał go niegdyś zapewniać "w cztery oczy".

Wiele razy księża byli krytykowani za jawne namawianie do głosowania na konkretną partię czy ujawnienie swoich sympatii politycznych. Mimo to, jak donoszą media, proboszcz parafii w Wielkim Garcu w województwie pomorskim nie kryje się z jawnym propagowaniem polityków PiS z ambony! - Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła – powiedział, cytowany przez gazeta.pl.

Piękna wiadomość na finiszu kampanii wyborczej! Krzysztof Bosak w trakcie programu Tłit w wp.pl przyznał, że wraz z żoną spodziewają się trzeciego dziecka! Na pytanie o program Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że w uproszczeniu to zachęcać Polaków, by mieli jedno dziecko więcej. - To jak ja mam zachęcać Pana, by miał Pan jedno dziecko więcej, a pan mnie? - dopytywał prowadzący rozmowę Patryk Michalski. - Mnie nie trzeba zachęcać! Ja będę miał jedno dziecko więcej i to już niedługo - odparł Bosak z uśmiechem.

Tymczasem Minister Buda w trakcie kampanii ma czas biegać jedynie nocą. Mamy ZDJĘCIA z jego treningu w stolicy! Tak szlifuje on formę przed niedzielnymi wyborami!

11 października

Przypominamy - w wieczór wyborczy warto być z nami! Komentarze, opinie i analizy ekspertów w studiu. Wielkie emocje gwarantowane!

Zadzwoniliśmy do jasnowidza Jackowskiego, aby wypowiedział się dla nas o swoich wizjach dotyczących wyników niedzielnych wyborów! - PiS będzie miało zwycięstwo, skojarzyła mi się cyfra 9, być może chodzi tu o brakującą liczbę mandatów do rządzenia - mówił. To nie wszystko! Przeczytaj: Jasnowidz Jackowski przewiduje wynik wyborów do Sejmu. Tajemnicze rozmowy

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię rządzącą deklaruje 33,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,5 pkt proc. Koalicja Obywatelska bez zmian na drugim miejscu z wynikiem 28,1 proc. poparcia. To o 1,7 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Za to na trzecim miejscu zmiana. Na podium wskoczyła Lewica, która odnotowała także największy wzrost poparcia, bo aż o 2,1 pkt proc. i uzyskała 10,2 proc. Trzecia Droga już w kolejnym sondażu traci. Tym razem o 2,7 pkt proc. głosów mniej. Chce na nią zagłosować 9,4 proc. ankietowanych, co oznacza, że przekroczyłaby próg wyborczy i jej przedstawiciele zasiedliby w ławach poselskich. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja z poparciem 8,4 proc. To jednak w porównaniu z końcem września spadek o 0,6 pkt proc.

Tymczasem tydzień po Marszu Miliona Serc, Ipsos, na zlecenie TOK FM i OKO.press, przeprowadził badanie, na kogo Polacy zagłosowaliby w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wynika z niego, że wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36 proc. ankietowanych. Jak prezentują się pozostałe wyniki? Zobacz: Nowy sondaż pokazuje, jakie poparcie ma PiS tuż przed wyborami! Jak zareaguje Kaczyński?

Do wyborów zostało zaledwie kilka dni. Politycy robią wszystko, by jeszcze przekonać wyborców do swoich racji, ale jak się okazuje, Polacy mają swoje zdanie na temat wyborczych rozgrywek. Ponad 56 proc. Polaków uważa, że kończąca się kampania wyborcza nie jest uczciwa - wynika z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej".

Walka między partią rządzącą a opozycją jest zaciekła. Dlatego każdy najmniejszy ruch w sprawie wyborów jest dostrzegany. Niespodziewanie na świeczniku znalazł się Robert Lewandowski, który miał w mediach społecznościowych podać nagranie z Donaldem Tuskiem.

O tym trzeba pamiętać! Wszyscy, którzy chcieliby zmienić okręg wyborczy, z którego zagłosują, lub pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach parlamentarnych mają na to czas tylko do 12 października, czyli do najbliższego czwartku.

10 października

Kiedy dokładnie poznamy wyniki niedzielnego głosowania? Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zadeklarować konkretną datę! - Liczymy na to, że we wtorek 17 października podamy wyniki głosowania - przyznała w rozmowie z PAP.

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy, zapytani o to, kto po wyborach wygranych wyborach powinien zostać premierem, wskazali zdecydowanie: Mateusz Morawiecki (55 l.). Kiedy Instytut Badań Pollster, na zlecenie „Super Expressu" zapytał o to samo wyborców partii opozycyjnych (oprócz Konfederacji), ci wskazali dwa nazwiska: Donald Tusk (66 l.) i Rafał Trzaskowski (51 l.).

Zgodnie z najnowszym sondażem IBRiS Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34.6 proc. (w poprzednim badaniu dla "Wydarzeń" było to 32,6 proc. poparcia). Drugie miejsca zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 27, 9 proc. (poprzednio 26,6 proc.). A ostatnia na podium jest Lewica z bardzo dobrym wynikiem 11,4 proc. (wcześniej 9,9 proc.), której wystarczyłoby 5 procent, by wprowadzić do Sejmu swoich posłów. Na kolejnym miejscu plasuje się Konfederacja z wynikiem 7,7 proc. (to wyraźny spadek poparcia w porównaniu z wcześniejszym 9,5 proc.). Trzecia Droga, jako koalicja z wynikiem 7,6 proc. znajduje się poza progiem wyborczym, który dla połączonych sił PSL i Polska 2050 wynosi 8 procent.

Wiele wskazuje na to, że po wyborach zarówno PiS, jak i PO będą miały problem ze zbudowaniem sejmowej większości. W takiej sytuacji rola prezydenta rośnie, uważa Krzysztof Łapiński. - To nie tylko powierzenie misji tworzenia rządu, ale też zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Może dać więcej lub mniej czasu na powstanie ewentualnej koalicji – wylicza były rzecznik głowy państwa. Politycy opozycji nie wykluczają, że prezydent spróbuje postawić w uprzywilejowanej sytuacji swoją dawną partię. Więcej: To prezydent Andrzej Duda będzie rozdawał karty po wyborach! Prezydent wskaże premiera

Tymczasem szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak złożył wniosek o rezygnację. Taką samą decyzję podjął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski. Obie informacje potwierdziło już wojsko, a w sieci pojawiają się sugestie, że moment podjęcia tej decyzji nie jest wcale przypadkowy. W związku z tą sytuacją nagłe wystąpienie w Warszawie zorganizował Donald Tusk, który zaapelował do prezydenta. - Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego - alarmował. Zobacz: Pilne oświadczenia Donalda Tuska. Zaapelował do prezydenta Dudy! O co chodzi?

9 października

Po zakończeniu naszej debaty Internauci zdecydowali w ankiecie online, kto w debacie wypadł najlepiej. W szranki podczas ostatniej przed wyborami debaty stanęli przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych: Marcin Horała - Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Lubnauer - Koalicja Obywatelska, Joanna Mucha - Trzecia Droga, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Lewica, Krzysztof Bosak - Konfederacja i Kamil Suchański - Bezpartyjni Samorządowcy. Znamy już jej wyniki! Najwięcej, bo aż 50 proc. głosów Internautów zdobyła kandydatka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Tuż za nią z wynikiem 46 proc. oddanych głosów uplasował się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Tymczasem już dziś można będzie zobaczyć debatę TVP. Gdzie i o której można ją będzie oglądać? Debata TVP będzie transmitowana na kilku antenach telewizyjnych: TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Debata rozpocznie się o godzinie 18:30. Skład uczestników debaty jest znany. Koalicję Obywatelską reprezentować będzie Donald Tusk, Prawo i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki, Lewicę: Joanna Scheuring-Wielgus, Trzecią Drogę: lider Polski 2050 Szymon Hołownia, a Bezpartyjnych Samorządowców: Krzysztof Maj, natomiast Konfederację: Krzysztof Bosak.

W najnowszym sondażu Social Changes przeprowadzonym dla portalu wPolityce zapytano wyborców, kto ich zdaniem wygra wybory 2023 i będzie rządził Polską po 15 października. Najwięcej osób wskazało na PiS, które uzyskało 41 proc. głosów. Z kolei na KO wskazało 26 proc., a 33 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Który z polityków powinien już zrezygnować z polityki? W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” zapytano Polaków, który z nich, prezes PiS czy lider PO, powinien przejść na polityczną emeryturę. Najwięcej osób, bo 43,30 proc., wskazało na Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei Donalda Tuska wybrało 15,40 proc. respondentów. 30,60 proc. uznało, że obaj powinni zakończyć polityczną karierę, a 10,70 proc. nie ma zdania na ten temat.

8 października

Okazuje się, że byli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski mają już swoich konkretnych kandydatów, a nawet specjalną strategię wyborczą. Jaką? Zdradzili nam to w rozmowie. Pierwszy stawia na rodzinę, drugi dzieli po równo (ma swojego kandydata i kandydatkę), a trzeci zawarł pakt... z żoną! SZCZEGÓŁY TUTAJ.

Są wyniki sondażu Estymatora dla portalu DoRzeczy! W badaniu zapytano, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica z wynikiem 36,9 proc. Drugie miejsce zajmuje KO z oparciem rzędy 30,5 proc. Podium zamyka Trzecia Droga, na którą głos zadeklarowało 9,4 proc. osób. Na kolejnych miejscach znajdują się Konfederacja i Nowa Lewica, obie z wynikiem 9,3 proc. Do Sejmu nie weszliby Bezpartyjni Samorządowcy, którzy uzyskali 3,4 proc. poparcia.

7 października

Prawo i Sprawiedliwość ciągle na czele stawki, Koalicja Obywatelska niewiele niżej, ale według najnowszego sondażu "Gazety Wyborczej" do Sejmu weszłyby tylko dodatkowo dwie inne partie. Które? Zobacz: Najnowszy sondaż daje do myślenia. Czy Marsz Miliona Serc pomógł opozycji czy zaszkodził?

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” zapytano Polaków, czyje rządy byłby najkorzystniejsze dla naszego kraju. Najwięcej osób uznało, że najlepiej Polską rządziłoby KO, które uzyskało 29,1 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 19 proc. głosów. Podium zamyka Lewica z wynikiem 11 proc. Dalej znalazły się Konfederacja i Trzecia Droga, które zdobyły po 6,8 proc. Na Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 2,5 proc. badanych.

Tymczasem pierwsze trzy miejsca dla partii opozycyjnych, PiS dopiero piąte - tak przedstawiają się wyniki prawyborów zorganizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podaje szkoła, w wyborach zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 46,3 procent głosów. Druga była Nowa Lewica z dużo mniejszym poparciem 18,8 procent uczniów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało 10,3 procent młodzieży. Czwarte miejsce zdobyła Trzecia Droga z poparciem 9,9 procent. Dopiero na piątej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą głos oddało 6,8 procent gorzowskich uczniów.

Emocje sięgają zenitu zarówno u polityków, jak i u społeczeństwa. Także Polonia postanowiła się zmobilizować. W tym roku liczba obywateli, która zarejestrowała się do wzięcia udziału w głosowaniu, wyniosła ponad 350 tysięcy osób. Już można mówić o rekordzie, bowiem jak podaje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2019 roku to liczba wynosiła nieco ponad 314 tysięcy, a w 2015 roku niecałe 200 tysięcy. WIĘCEJ TUTAJ.

Część Polaków miała nadzieję, że zobaczy starcie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego w debacie organizowanej przez TVP, jednak tak się nie stanie. Jaki powód wskazują Polacy? Na profilu PO na Twitterze pokazano sondę uliczną, w której zapytano Polaków, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce debaty z Donaldem Tuskiem. Niektóre odpowiedzi były naprawdę mocne!

Ataki na Borysa Budkę i Martę Wcisło z Platformy Obywatelskiej, atak na Piotra Kaletę z Prawa i Sprawiedliwości. Do tego groźby i życzenia śmierci, jakie otrzymuje Michał Kołodziejczak z Agrounii i wielu innych polityków. Gołym okiem widać, że w kampanii wyborczej nie dzieje się najlepiej. - To jest moment, w którym urzędujący prezydent, czyli Andrzej Duda, mógłby podjąć próbę ograniczenia poziomu brutalizacji kampanii. Może by zechciał zaprosić byłych prezydentów do wspólnego wystąpienia. Inna koncepcja to bardziej dyskretna akcja prezydenta. Wysłanie swoich emisariuszy do wszystkich partii, z sugestią do wyciszenia emocji. Może nawet byłoby to bardziej skuteczne – apeluje na naszych łamach Bronisław Komorowski.

Wyniki wyborów 2023. Kiedy je poznamy?

W dzień poprzedzający głosowanie, o północy, rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się po głosowaniu i zamknięciu lokali wyborczych. Tegoroczne oddawanie głosów w wyborach parlamentarnych odbędzie się 15 października 2023, w godzinach od 7:00 do 21:00. Po tym czasie zamknięte zostaną lokale wyborcze, a obywatele otrzymają informację na temat wyników. Trzeba jednak pamiętać, że nie będą to jednak oficjalne rezultaty! Wówczas poznamy wynik sondażu exit poll, czyli badania preferencji wyborczych. Jest ono przeprowadzane w dniu wyborów, przy losowo wybranych komisjach w całym kraju. Na czym polega? Ankieter prosi losowe osoby wychodzące z danego lokalu o informację, na kogo przed chwilą zagłosowała. Sondaż jest przeprowadzany przez ośrodki badawcze na zlecenie stacji telewizyjnych. Exit poll uważany jest za najlepszy sposób uzyskania szybkich i dość precyzyjnych informacji przed ogłoszeniem oficjalnych danych już przez Państwową Komisją Wyborczą. W przypadku tego badania margines błędu wynosi zwykle około 2 punktów procentowych.

Należy również wspomnieć o wynikach badania late poll. Jego wyniki opracowywane są na podstawie już nie odpowiedzi wyborców, ale oficjalnych danych spływających z określonych obwodowych komisji wyborczych. Wyniki late poll ogłaszane są w nocy i są na ogół bliższe oficjalnym wynikom wyborów - tu błąd wynosi około jednego punktu procentowego.

Na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych będziemy musieli poczekać nieco dłużej, ale najprawdopodobniej pojawią się one dzień lub dwa dni po głosowaniu. Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza będzie przekazywała cząstkowe wyniki, ze zliczanych na bieżąco poszczególnych okręgów. Ponadto PKW na podstawie otrzymanych protokołów ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych, które oddano na listy kandydatów komitetów wyborczych w skali kraju. Zebrane wyniki umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że w ubiegłych wyborach parlamentarnych (z 2019 r.) oficjalne wyniki ogłoszono już kolejnego dnia.

