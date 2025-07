Nowe informacje o stanie Lecha Wałęsy. "Od dwóch lat bardzo cierpiał"

Lech Wałęsa jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko komentuje najważniejsze wydarzenia polityczne, ale też dzieli się ze swoimi sympatykami tym, co u niego słychać. Najczęściej relacjonuje swoje podróże czy pobyty w uzdrowiskach. 3 lipca zaniepokoił internautów, wstawiając zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym leży przykryty kołdrą, a na twarzy ma wąsy tlenowe. "Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało…" - napisał tajemniczo i nie poinformował o powodzie hospitalizacji. Udało się jedynie ustalić, że przeszedł operację w jednym z warszawskich szpitali, a zabieg był planowany.

W rozmowie z nami Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy, powiedział nam nieco więcej na temat stanu zdrowia byłego prezydenta.

- Lech Wałęsa przeszedł operację barku, miał od dłuższego czasu uszkodzenia, były różne próby leczenia podejmowane, ale one nic nie zdziałały. Dlatego konieczna była operacja, bo szef od dwóch lat bardzo cierpiał. Doszło do sporych zmian w układzie kostnym i niezbędna była operacja pod pełną narkozą - powiedział "Super Expressowi". - Być może jeszcze w tym tygodniu szef wyjdzie ze szpitala - dodał.

Problemy zdrowotne Lecha Wałęsy

Lech Wałęsa zazwyczaj otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem. Od blisko dwóch dekad walczy z cukrzycą typu 2. W 2021 roku cukrzyca dała o sobie znać w szczególnie dotkliwy sposób, doprowadzając do stopy cukrzycowej i konieczności hospitalizacji. Ta groźna komplikacja niosła ze sobą ryzyko amputacji. Dodatkowo, były prezydent zmaga się z arytmią, która w 2008 roku skłoniła lekarzy w Houston do wszczepienia mu rozrusznika-defibrylatora dwukomorowego, mającego na celu synchronizację pracy serca. Dwukrotnie, w styczniu 2022 i grudniu 2023 roku, Wałęsa przeszedł ciężko COVID-19, co za każdym razem wymagało leczenia szpitalnego. Operacja wszczepienia rozrusznika w 2008 roku przebiegła pomyślnie, wspomagając funkcjonowanie serca.

