Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli. O czym rozmawiali?

Spotkanie przywódców Polski i Ukrainy odbyło się w stolicy Belgii, co wskazuje na jego potencjalnie szerszy kontekst związany z unijnymi lub międzynarodowymi wydarzeniami. Choć Kancelaria Premiera nie podała szczegółów dotyczących agendy rozmów, tego typu spotkania zazwyczaj służą omówieniu bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz kwestii bilateralnych. W obliczu trwającej wojny na Ukrainie, współpraca z Polską, jako kluczowym partnerem w regionie, jest dla Kijowa niezwykle istotna.

Kancelaria Premiera opublikowała na platformie X nagranie wideo, dokumentujące moment powitania obu przywódców. Na krótkim filmie widać, jak Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski wymieniają uścisk dłoni oraz poklepują się po plecach, co jest standardowym gestem w dyplomacji, symbolizującym wzajemny szacunek i serdeczność. Nagranie to stanowi wizualne potwierdzenie odbycia się spotkania.

Zamrożone aktywa rosyjskie

Głównym punktem dyskusji podczas szczytu UE było wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. W Unii Europejskiej znajduje się około 200 miliardów euro tych funduszy. Znaczną część, bo aż 185 miliardów, zarządza belgijska izba rozliczeniowa Euroclear. Belgia wyraża obawy przed ewentualnymi pozwami ze strony Rosji w przypadku wykorzystania tych środków, jednak istnieje możliwość uzyskania zabezpieczeń od innych państw członkowskich.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, zamrożone rosyjskie aktywa miałyby posłużyć do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Kijów zobowiązałby się do zwrotu pożyczonych pieniędzy po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Szczyt UE odbył się tuż po przyjęciu przez Unię 19. pakietu sankcji na Rosję, który obejmuje m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG. Dodatkowo, amerykański resort finansów ogłosił sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że unijne i amerykańskie sankcje stanowią ważny sygnał dla innych krajów na świecie, zachęcając je do podjęcia podobnych działań wobec Rosji.

Dalsze Działania

W piątek prezydent Zełenski weźmie udział w naradzie tzw. koalicji chętnych w Londynie, w której zdalnie uczestniczyć będą przywódcy krajów wspierających Ukrainę. Spotkanie to ma na celu dalszą koordynację działań na rzecz wsparcia obronnego i finansowego Ukrainy.

Szczyt w Brukseli

W Brukseli rozpoczął się szczyt UE, gdzie jednym z głównych tematów jest wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. Choć oczekiwany jest postęp w tej kwestii, wyzwaniem jest przekonanie Belgii, gdzie zlokalizowana jest duża część tych aktywów. Belgia obawia się pozwów ze strony Rosji i domaga się uwspólnotowienia odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Premier Belgii wyraził ostrożny optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia.

