Sensacyjne wyniki sondażu. Potężna różnica między PO a PiS! Przepaść jest ogromna

Paulina Jaworska
2025-10-23 14:58

Takie sondażu dawno nie było. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższym czasie, to zdecydowanie wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Drugie w zestawieniu jest PIS, ale co istotne, przewaga KO jest ogromna i wynosi 10 punktów procentowych. Donald Tusk nie kryje radości z takiego obrotu spraw,

Premier Donald Tusk napisał na portalu X: - Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za krytykę. I to nie jest nasze ostatnie słowo❤️ - w taki sposób szef rządu skomentował najnowszy sondaż partyjny, który został przeprowadzony przez  Ogólnopolską Grupę Badawczą. Koalicja Obywatelska zdobyła pierwsze miejsce w sondażu i uzyskała wynik 38,12 proc., zostawiając w tyle Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby zagłosować 29,81 proc badanych. Sondażowe podium zamyka Konfederacja, którą w najnowszym sondażu popiera 15,5 proc. badanych.

Kolejne miejsca zajęły następujące ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,02 proc. Polaków, Nowa Lewica, która uzyskała wynik na poziomie 4,13 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chęć zagłosowania deklaruje 2,78 proc. wyborców, partia Razem z wynikiem 2,03 proc. oraz Polska 2050, którą popiera 1,61 proc. badanych. 

Najnowszy sondaż partyjny. Jak zagłosowaliby Polacy? 

Wyniki sondażu bardzo przypadły do gustu politykom władzy. Krzysztof Brejza tak skomentował sondaż: - Na półmetku kadencji wyborcy ocenili KO na poziomie powyżej 38%, to jest dla nas powodem do wielkiej wdzięczności i zobowiązaniem do jeszcze większej pracy. Nie cofniemy nogi z drzwi. Zrobimy wszystko, żeby to zaufanie było jeszcze większe!

A Roman Giertych ocenił krótko: - Robimy nie gadamy.

Sprawdzono także, jak wyglądałoby poparcie dla partii politycznych, gdyby razem z jednej listy startowały KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050:

- Sondaż w wersji "Jedna lista" pokazuje, że nic tu nie jest przesądzone na wiosnę czy za dwa lata. Mimo, że tak jak w wyborach prezydenckich głosów na partie 15X jest sumarycznie mniej niż na partie prawicowe, to jedna lista miałaby większość mandatów - skomentował wyniki szef OGB, Łukasz Pawłowski. W takiej wersji KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 mogłyby liczyć na poparcie 46,73 proc., PiS na głosy 28,70 proc. wyborców, a Konfederacja 16,54 proc., natomiast Konfederacja Korony Polskiej na poparcie 5,84 proc., a Razem na głosy 2,19 proc. osób. 

