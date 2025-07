Niepokojące zdjęcie Lecha Wałęsy w szpitalu. „Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało…”

Były prezydent Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci na polskiej scenie politycznej. Każda jego relacja ze szpitala, zamieszczana w mediach społecznościowych, martwi internautów. Tak też jest tym razem, ponieważ w sieci zamieszczono zdjęcie byłego prezydenta leżącego w szpitalnym łóżku. Na jego ciele przyczepione są elektrody. Wałęsa wygląda na wyczerpanego.

Zdjęcie Wałęsy w szpitalu

Przy zdjęciu pojawił się jego lakoniczny komentarz: „Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało…”. Można przypuszczać, że sytuacja jest poważna. Pod zdjęciem internauci piszą życzenia powrotu do zdrowia.

Za zdrowie legendy Solidarności trzymają kciuki politycy. - Drogi Lechu! Kiedyś potrafiłeś przeskoczyć płot, a dziś musisz przeskoczyć chorobę i własne ograniczenia. Byłeś, jesteś i będziesz potrzebny Polsce. Dużo zdrowia! - mówi za pośrednictwem "Super Expressu" senator KO Krzysztof Kwiatkowski.

Według serwisu Interia, który powołuje się na osobę z otoczenia Wałęsy, były prezydent przeszedł zabieg w jednym z warszawskich szpitali. Operacja była planowane, ale przyspieszono jej wykonanie.

Kłopoty zdrowotne polityka

Lech Wałęsa ma szereg problemów zdrowotnych, których nie ukrywa. Zmaga się z cukrzycą typu 2 od niemal 20 lat. W 2021 roku trafił do szpitala z powodu poważnego powikłania tej choroby – stopy cukrzycowej, która może prowadzić do amputacji kończyny. Były prezydent ma także problemy kardiologiczne, w tym arytmię, co wymagało wszczepienia rozrusznika serca. Wałęsa ciężko przeszedł infekcję COVID-19 i to dwukrotnie: w styczniu 2022 roku oraz w grudniu 2023 roku, co w obu przypadkach wymagało hospitalizacji z powodu trudnego przebiegu choroby.

W 2008 r. w klinice Methodist DeBakey Heart and Vascular Center w Houston (Teksas) Lech Wałęsa przeszedł operację wszczepienia rozrusznika-defibrylatora dwukomorowego. Zabieg zakończył się sukcesem. Rozrusznik miał synchronizować skurcze serca i wzmacniać jego pracę.

