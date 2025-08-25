Lawina komentarzy po wecie Nawrockiego ws. nowelizacji ustawy pomocy Ukraińcom

2025-08-25 14:24

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – powiedział. Jego decyzja wywołała lawinę komentarzy.

Prezydent Nawrocki, tłumacząc powody swojej decyzji, przypomniał, że 3,5 roku temu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wybuchła wojna, która wpłynęła na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. – Polacy po jej wybuchu po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy narodem wielkiej solidarności, narodem otwartych serc ponad podziałami politycznymi – mówił. Jednocześnie dodał, że przyjęte wtedy rozwiązania były doraźne. – Po 3,5 roku sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane – ocenił. Dodał, że tak się nie stało.

Podkreślił również, że podobnie jest z ochroną zdrowia. Jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną preferencję Ukraińców względem Polaków i ochronę zdrowia, która przysługuje Ukraińcom, niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma mojej zgody zaznaczył Nawrocki. 

Nawrocki z własną  inicjatywę legislacyjną

Prezydent zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną. – W moim projekcie ustawy proponuję nowe zasady nadawania obywatelstwa, także przyjezdnym z innych krajów niż Ukraina. Uznaję, że ten proces powinien być wydłużony. W projekcie znajdzie się także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy. Aby wyeliminować rosyjską propagandę i oprzeć relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku, uznaję, że powinniśmy zawrzeć w ustawie także jednoznaczne hasło „stop banderyzmowi” – mówił.

Decyzja prezydenta wywołał masę komentarzy. Jedni przyklaskują prezydentowi i chwalą takie postawienie sprawy, inni krytykują. Wśród osób, które ostro oceniają decyzję o wecie jest choćby minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: - 800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem. Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać - zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi - napisała na X.

SPRAWDŹ: Nawrocki wetuje ustawę ukraińską! Ukraińcy tracą 800 plus i prawo do pracy w Polsce?

Wtóruje jej minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski: - Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent.  

Prezydenckie weto chwalą zaś choćby Dariusz Matecki z PiS: - Tusk obiecywał ograniczenie przywilejów dla Ukraińców. Ustawa nic takiego nie zawiera – przeciwnie, rozszerza dostęp do 800+. Prezydent @NawrockiKn powiedział „stop” i przygotował własny projekt: najpierw Polska, najpierw Polacy! Od samego początku byłem przeciwko tej ustawie! - napisał poseł na portalu X.

Również były doradca prezydenta Andrzeja Dudy chwali ten ruch: - Weto Prezydenta to ważny pierwszy krok w celu zablokowania nieuzasadnionych przywilejów. Czekamy na drugi - świadczenia socjalne w Polsce tylko dla obywateli polskich - wskazał Łukasz Rzepecki. 

