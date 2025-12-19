Biedroń i Śmiszek relaksowali się na świątecznym jarmarku. Spacer i okazja do zakupu prezentów [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
ks
2025-12-19 6:10

Europosłowie Robert Biedroń (49 l.) i Krzysztof Śmiszek (46 l.) wiele czasu spędzają w Brukseli i Strasburgu, gdzie odbywają się obrady Parlamentu Europejskiego. I właśnie w drugim z tych miast udali się niedawno na bożonarodzeniowy jarmark, gdzie raczyli się lokalnymi specjałami.

Europosłowie z Polski na spacerze w Strasburgu

Wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu była dla polityków Lewicy okazją do kupienia prezentów świątecznych dla rodziny i znajomych. Stroik, pluszowa rękawice ze świątecznym motywem, a może dziadek do orzechów, czyli figurka żołnierza, która jest częstym motywem Bożego Narodzenia? Przed takimi dylematami stanęli europosłowie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek na jarmarku.

Politycy, którzy od ponad 20 lat są partnerami, odwiedzili też sklepy pamiątkami na starówce. Przy okazji skosztowali tradycyjnych francuskich dań świątecznych i napojów. Sądząc po minach na ich twarzach, spacer oraz zakupy były dla europosłów świetną zabawą.

Robert Biedroń został europosłem już w 2019 roku, lecz dopiero wybory do PE w 2024 r. sprawiły, że jego wieloletni partner Krzysztof Śmiszek również zdobył mandat. Od tego momentu obaj politycy Lewicy mogli razem wyjechać do Brukseli i rozpocząć nowy etap – nie tylko wspólnej pracy, ale też codziennego życia w europejskiej stolicy.

Żucie polityków za granicą

Media wielokrotnie opisywały ich wspólne wyjścia na miasto. Para była widziana w brukselskich knajpkach, gdzie relaksowała się po obradach. Świętowali także rocznicę związku podczas kolacji w jednej z lokalnych restauracji. W wolnych chwilach spacerują po centrum, korzystają z kawiarni i starają się cieszyć normalnością, której wcześniej brakowało, gdy jeden z nich pracował w Polsce, a drugi w europarlamencie.

Ich obecność w Brukseli pokazuje, że nawet w intensywnym życiu politycznym można znaleźć czas na wspólne chwile. Jednak nie wszystko układa się idealnie – Krzysztof Śmiszek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak ujawnił Biedroń, jego partner musi przechodzić trudną terapię.

