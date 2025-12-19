Jak Zbigniew Ziobro spędzi święta? Były minister uchylił rąbka tajemnicy

Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, przebywa obecnie w Brukseli, skąd komentuje decyzje dotyczące jego osoby w Polsce.

W odpowiedzi na unieważnienie paszportu, Ziobro przedstawił warunki swojego powrotu do kraju, w tym przywrócenie legalności w sądownictwie.

Polityk zapowiedział, że w Brukseli będzie "stawiał opór bezprawiu", a Prokuratura Krajowa zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i złożyła wniosek o areszt.

Dowiedz się, jakie konkretne zarzuty ciążą na Ziobrze i czy jego warunki powrotu zostaną spełnione.

W czwartek 18 grudnia Zbigniew Ziobro odniósł się do decyzji wojewody mazowieckiego, który na wniosek Prokuratury Krajowej unieważnił jego paszport.

- Wnet unieważnią mi akt urodzenia. Proponuję Donaldowi Tuskowi i całej szajce prostsze rozwiązanie: wystarczy przywrócić elementarne zasady prawa, które w Polsce obowiązują - skomentował.

Wśród warunków powrotu Ziobro wymienił przywrócenie systemu losowania sędziów, również do spraw karnych, "tak jak ustawa mówi". Dodał również, że domaga się przywrócenia legalnych prezesów sądów i sędziów wydziałów karnych, którzy zostali odsunięci od orzekania i udziału w losowaniu.

- Wystarczy też przywrócić legalne kierownictwo Prokuratury Krajowej i ja jestem natychmiast w kraju, więc nie trzeba mi unieważniać paszportu, ja po prostu przyjadę [...] przylecę pierwszym samolotem - zapewnił polityk.

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w Brukseli będzie "konsekwentnie stawiał opór bezprawiu, które się dzieje w Polsce". Przy okazji zdradził, że być może spędzi tam święta.

Zarzuty prokuratury

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużywanie stanowiska dla celów przestępczych, w tym ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Zespół śledczy nr 2 skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla Ziobry. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 22 grudnia. Sejm uchylił politykowi immunitet i zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Śledczy zamierzają postawić łącznie 26 zarzutów.

Pobyt na Węgrzech

Wcześniej Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie znajduje się również Marcin Romanowski, podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Europoseł PiS Patryk Jaki sugerował, że obecność Ziobry na Węgrzech wynika z braku możliwości uczciwego procesu w Polsce i wskazywał na możliwą interwencję Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.

