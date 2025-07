Antoni Macierewicz straci immunitet? Wniosek już wpłynął

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posła Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej.

Uzasadnienie wniosku

W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy: "Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej, powołanego zarządzeniem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara nr 48/2024 z dnia 8 listopada 2024 r."

Teraz wniosek Prokuratora Generalnego zostanie rozpatrzony przez Sejm, który podejmie decyzję w sprawie uchylenia immunitetu posła Antoniego Macierewicza. Ewentualne uchylenie immunitetu otworzy drogę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

