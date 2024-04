W wyborach samorządowych 2024 wybieramy: prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także członków rad miast i gmin oraz sejmików. Poprzednie wybory samorządowe odbyły się w 2018 roku, a kadencja samorządów trwa 5 lat. Wybory powinny więc odbyć się jesienią 2023, ale zostały przesunięte. Doszło do przedłużenia kadencji samorządów o pół roku i przesunąć datę wyborów samorządowych, ponieważ jesienią zeszłego roku wypadały też wybory parlamentarne. Lokale wyborcze w czasie niedzielnych wyborów będą czynne w godz. 7-21. Cisza wyborcza trwa od 24 godziny przed dniem głosowania, a więc w tym roku w najbliższy piątek przed niedzielą 7 kwietnia, o północy, i trwa do zakończenia dnia głosowania, czyli jeśli tak zdecyduje PKW, to cisza może zostać przedłużona W czasie trwania ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Co to znaczy? Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, rozpowszechniać materiałów wyborczych, czyli np. rozlepiać plakatów wyborczych, eksponować napisy, znaki kojarzone z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Z naszej relacji na żywo dowiecie się, jak przebiegają wybory do samorządów. Zapraszamy!

Odśwież relację