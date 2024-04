Barbara Nowak w sejmiku w Krakowie. Była kurator wraca do polityki

Tusk rozlicza po wyborach i ostro mobilizuje do działania: "Do roboty!"

Barbara Nowak w sejmiku w Krakowie

Barbara Nowak, była małopolska kurator oświaty, otrzyma mandat radnej do sejmiku województwa małopolskiego - podaje tvn24.pl. Wskazują na to wyniki opublikowane na stronie PKW ze wszystkich okręgów wyborczych na terenie Małopolski. Nowak, startująca z trzeciego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie otrzymała 12 842 głosów. To drugi najwyższy wynik - najlepszy, wynoszący 42 971 głosów, uzyskał ojciec prezydenta RP Jan Tadeusz Duda. Byłej kurator udało się pokonaćbyłego wicewojewodę małopolskiego Mateusza Małodzińskiego, który uzyskał 7190 głosów, o prawie połowę mniej niż Nowak. Jako że w Krakowie PiS otrzyma tylko dwa mandaty, nie wejdzie on do sejmiku.

PiS ma większość w sejmiku małopolskim

W sejmiku województwa małopolskiego PiS - tak jak w poprzedniej kadencji - będzie miało większość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wprowadzi do 39-osobowego gremium 21 przedstawicieli. Koalicja Obywatelska będzie miała 12 radnych, z kolei Trzecia Droga - sześcioro.

Najsłynniejsza kurator w Polsce

Odwołanie Barbary Nowak w dn 15.12.2023 ,było jedną z pierwszych decyzji nowego wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara. Barbara Nowak została powołana na stanowisko w kuratorium w 2016 roku przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską. Zaraz po objęciu urzędu zapowiadała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne" - przypomina tvn24.pl.

Wcześniej Nowak była krakowską radną z ramienia klubu PiS, którego była wiceprzewodniczącą, a podczas V i VI Kongresu PiS (2026 i 2021 rok) była wybierana na członkinię Rady Politycznej Partii.

Barbara Nowak była jedną z najbardziej znanych kuratorów oświaty w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach zasłynęła z homofobicznych i transfobicznych wypowiedzi, a także nienaukowego podejścia do tematu szczepionek w trakcie pandemii Covid-19. Ostatnio wyciekły maile, które miały być rzekomo napisane przez Nowak, w których wyznaje wyznaje miłość Ryszardowi Terleckiego, politykowi Prawa i Sprawiedliwości.

