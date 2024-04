i Autor: Adam Warżawa/pap

Wymowne słowa premiera

Donald Tusk komentuje wynik wyborów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zostawia na partii Jarosława Kaczyńskiego suchej nitki!

AZ 17:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Za nami pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządowych. Znamy już pierwsze sondażowe wyniki dla całej Polski, a także poszczególnych miast i sejmików. Choć, to (najprawdopodobniej, jeśli wyniki oficjalnie się potwierdzą) wygrało minimalną procentować przewagą w skali całego kraju – to jednak Koalicja Obywatelska ma największe powody do świętowania. Kwestię tą poruszył w najnowszym wpisie w serwisie X premier Donald Tusk, który szyderczo skomentował wynik wyborczy największej partii opozycyjnej w Polsce!