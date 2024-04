Ekspert ds. wizerunku wykłada kawę na ławę: "To porażka KO i Trzeciej Drogi". Pierwsze komentarze na gorąco po wyborach samorządowych 2024! [WIDEO]

Znamy już pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych 2024. To wyniki przedstawiające poparcie dla sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych, czyli: PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, Stowarzyszenie, Bezpartyjni Samorządowcy. TU WIĘCEJ O WYNIKA WYBORÓW - PIERWSZYCH I SONDAŻOWYCH EXIT POLL

Jak podano w sondażowych wynikach, najwięcej głosów w Polsce, jeśli chodzi o wyniki dotyczące sejmików wojewódzkich, zdobyło: PiS z wynikiem 33,7 proc. Dalej wg exit poll znalazły się: Koalicja Obywatelska: 31,9 proc., Trzecia Droga: 13,5 proc., Lewica: 6,8 proc. , Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7 proc., inne komitety: 3,9 proc.

Wiadomo więc, jak będzie wyglądała Polska samorządowa w najbliższym czasie.

Co o tym wszystkim sądzi ekspert od marketingu politycznego i specjalista ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś? W rozmowie w naszym wieczorze wyborczym ekspert przyznał. Jego zdaniem tu każdy może mówić o zwycięstwie. - Trudno wygrać wybory, jak się nie robi kampanii. Tusk się wyciągnięty "z cylindra" na trzy dni przed, no to jest za mało. (...) Też słyszałem, co mówił, on czuje co się dzieje na świecie, w Europie, w Polsce, mówił, że "nic nie jest pewne", no tak. Nie zgadzam się z tymi, co mówią, że PiS odniosło sukces. No nie, jak się majstruje przy wyborach, a osiąga się wynik jak kiedyś, to koalicja rządząca teraz dała im ten wynik utrzymać, to porażka KO i Trzeciej Drogi. Rozumiem, że Kaczyński już zbudował teorię, że po europarlamencie już każde wybory mogą wygrać. Można PiS pozazdrościć, że maja tak karnych wyborców.

O godzinie 20:00 wystartował wieczór wyborczy Super Expressu, który prowadzi Kamila Biedrzycka. Podczas ponad dwugodzinnego programu nie zabraknie komentarzy polityków i analiz ekspertów. Nasi reporterzy relacjonują wydarzenia ze sztabów wyborczych w największych miastach Polski, w tym Warszawie i Trójmieście. W studiu politycy oraz państwa ulubieni komentatorzy - politolodzy: dr hab. Tomasz Słomka oraz dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, a także wspomniany dr Mirosław Oczkoś - specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego.

