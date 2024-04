Andrzej Duda i Agata Duda zagłosowali. Pierwsza dama zadała szyku. Pojawiła się cała na biało! [ZDJĘCIA]

Prezydent Andrzej Duda zagłosował w niedzielę (7 kwietnia) w komisji wyborczej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. Towarzyszyła mu jak zwykle w czasie głosowań żona Agata Kornhauser-Duda. - Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek. Został przeze mnie wykonany – powiedział prezydent po oddaniu głosu w rozmowie z mediami. Prezydent dodał: - Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych; przedstawicieli władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. To jest ważne dla naszej przyszłości – zachęcał do wzięcia udziału w wyborach prezydent Duda. Wskazał też, że kompetencje władz lokalnych mają ogromny wpływ na rzeczywistość; rozwój kraju i warunki życia.

- Mam nadzieję, że wszyscy państwo w ostatnich latach przekonaliście się, jak bardzo wiele zależy od tego, jacy są nasi włodarze lokalni; jeżeli władze centralne przeznaczają pieniądze na rozwój polski lokalnej, polski regionalnej, to czy nasi lokalni włodarze aplikują o te pieniądze, umieją te pieniądze racjonalnie wykorzystać, ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Zachęcam do tego, żeby oddawać Polskę lokalną i regionalną w ręce odpowiedzialnych ludzi poprzez akt wyborczy – podkreślił.

Warto zaznaczyć, że do godz. 12. frekwencja wyniosła 16,52 proc.. W2018 roku o tej porze było to 15,62 proc. Do zakończenia głosowania o godz. 21. trwa cisza wyborcza. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się 21 kwietnia.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK ANDRZEJ DUDA I AGATA DUDA GŁOSOWALI W KRAKOWIE