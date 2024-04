Trzecia Droga zdobyła w sejmikach 13,5 proc. głosów. Kosiniak-Kamysz: Chciałoby się, żeby było więcej

Zapraszamy do oglądania

Komentarz Kosiniaka-Kamysza do wyniku wyborów

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił 7 kwietnia wieczorem, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych, że ważne jest, aby docenić tych, którzy poszli do wyborów. Zauważył jednocześnie, że "chciałoby się, żeby ich było więcej".

– W październiku było ponad 70 proc. frekwencja, teraz jest frekwencja dużo niższa. To też nam bardzo dużo mówi o tym, ile jeszcze pracy trzeba wykonać, żeby zawsze się mobilizować, że zwycięstwo nigdy nie jest ostateczne, że zawsze trzeba walczyć do końca - mówił szef PSL.

– My zachowaliśmy swoją trzecią pozycję. Też jestem głęboko przekonany, i wierzę w to, że ten wynik szczególnie w liczbie mandatów, może być bardzo imponujący. I co nam mówi ten wynik? Że Koalicja 15 Października bez Trzeciej Drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich. Tak powiedzieli po raz kolejny Polacy – powiedział wicepremier.

Dodał, że wynik, jaki uzyskała Trzecia Droga "wydaje się, że jest decydującym wynikiem w większości sejmików".

Hołownia: pokazaliśmy realną siłę

Jak wskazał z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest rzeczywiście trzecią siłą polityczną w Polsce. – Pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła - stwierdził.

– Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem przekonany i założę się z każdym z was, że ten wynik, który tu widzimy po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach, a siłą Trzeciej Drogi zawsze były nazwiska - mówił Hołownia do sympatyków Trzeciej Drogi wkrótce po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll.

Hołownia podziękował wszystkim działaczom i wolontariuszom Polski2050 i PSL za pracę wykonaną w kampanii wyborczej. Jak podkreślił - oni wszyscy pokazali, że "gdy ludzie w Polsce się skrzykną, gdy Trzecia Droga skrzyknie się, aby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma siły, która mogłaby nas zatrzymać.

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc. - wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos.

