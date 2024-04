Zapraszamy do oglądania

O godz. 21 w niedzielę zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. Wraz z nim zakończyła się cisza wyborcza. Od godz. 7 wybierano blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja w wyborach samorządowych według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat) wyniosła 51,5 proc.

Wyniki I tury wyborów samorządowych 2024 w największych miastach Polski. Gdzie odbędą się II tury wyborów lokalnych?

Znane też są sondażowe wyniki exit poll dla największych miast, jeśli chodzi o wybory na prezydenta. Oto jak się prezentują:

Warszawa: Rafał Trzaskowski (59,8 proc.)

Wrocław druga tura: Jacek Sutryk (38,9 proc.) i Izabela Bodnar (31,4 proc.)

Jacek Sutryk (38,9 proc.) i Izabela Bodnar (31,4 proc.) Kraków druga tura: Aleksander Miszalski (39,4 proc.) i Łukasz Gibała (28,4 proc.)

Aleksander Miszalski (39,4 proc.) i Łukasz Gibała (28,4 proc.) Rzeszów druga tura: Konrad Fijołek (45,1 proc.) i Jacek Strojny (18,6 proc.)

Konrad Fijołek (45,1 proc.) i Jacek Strojny (18,6 proc.) Katowice: Marcin Krupa (66,5 proc.)

Gdańsk: Aleksandra Dulkiewicz (62,3 proc.)

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Jednak jeśli chodzi o wyniki ogólne to prezentują się one tak:

PiS: 33,7 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,9 proc.

Trzecia Droga: 13,5 proc.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 7,5 proc.

Lewica: 6,8 proc.

Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7 proc.

Inne komitety: 3,9 proc.

